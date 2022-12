Jimena Salas: "Son unos mentirosos, inidóneos e imperitos", la acusación contra los jueces

El caso Jimena Salas no deja de estar cubierto por un manto de dudas, que suma un nuevo capitulo. En una entrevista realizada por InformateSalta, el abogado defensor de los hermanos Saavedra quienes hoy son los principales investigados por la justicia, Marcelo Arancibia aseguró que los jueces "son unos mentirosos, inidóneos, imperitos y hasta casi diría diría yo someten a la gente que se encuentra en una situación que puede cualquier miembro de la sociedad atravesar. Tres inocentes y una familia destrozada".

Consultado sobre los motivos para tal acusación, sostuvo: "Han mentido que Saavedra era un vago, les mostramos la libreta de la facultad, los trabajos ad honorem que hizo en Villa Floresta y los trabajos sociales y rentados".

Esto no queda ahí, sino que para el abogado "les han mentido al periodismo diciendo que inmediatamente producido el hecho se mandó a mudar". La realidad es que, "el señor Saavedra estuvo en Salta hasta marzo o abril del 2018 y siguió prestando servicios contratado y tenía contactos con gente que jamás ha huido y lo ha demostrado".

"Que aprendan a investigar y dejen de perjudicar a la gente"

"Han mentido que se fue a Santa Victoria para ocultarse. Que aprendan a investigar y dejen de perjudicar a la gente, malas personas".

"Creen que el señor Javier Saavedra se ocultó cuando dio reportajes. Creen que estaba oculto cuando fue entrevistado por un medio nacional, por la misión que estaba cumpliendo en Santa Victoria alojado en una casa de monjas y después con los franciscanos que vinieron y dieron fe de lo que hacia", continuó.

Siguiendo con su tono crítico, el abogado buscó desechar cada uno de los planteos que en algún momento se hicieron, "¿tenía intenciones de fugarse? Estuvo a metros de Bolivia y Paraguay y cada vez que podía visitaba a su madre en Capital y venía en ómnibus?.

Antes de finalizar, se dirigió a los jueces: "Son unos mentirosos, sirven para descubrir sogueros (ladrones que cometen delitos pequeños o al menudeo), por eso es cierto que frente a esa ineficacia la cárcel está llena de sogueros. En las causas complejas, han mostrado su ineficacia porque no están preparados".

"Como ciudadano voy a estar atento para que quienes han avalado este indigno proceder se vayan de la justicia, porque la sociedad no la reencausar, no la va a proteger con esa ineficacia, no le van a dar seguridad si siguen con estos métodos y de quienes los acompañan y avalan. Sostengo, he sostenido y sostendré que los hermanos Saavedra son víctimas de un atropello judicial", sentenció.

"