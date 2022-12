Villada: "El Gobierno provincial paga sus obligaciones, ayuda a los municipios y no se endeuda"

En el último programa del exitoso ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia de Salta, el Ing. Ricardo Villada.

Para dar inicio al encuentro, nuestro entrevistador consultó por dos problemáticas que tienen en vilo a todos los salteños en las últimas semanas: La ciudad Capital y el interior se vieron asolados por diversos incendios, una situación que generó mucha preocupación. Y luego un tema que viene de la mano, que es la falta de agua, la sequía. Dos problemas que ocuparon la agenda el gobierno:

“Son dos temas complicados, que no son aislados, evidentemente tienen que ver con el cambio climático. Nosotros hemos podido ver situaciones con los incendios en otras provincias, recuerda aquel panorama de Corrientes, lo que ha pasado en Santa Fe, lo que sufre hace ya muchos años Córdoba y se ha trasladado a nuestra provincia. Esto requiere que estemos mejor preparados", sostuvo.

En ese marco, adelantó que realizarán una inversión superior a los 500 millones de pesos para poder estar mejor preparados y actuar con mayor eficacia. "Hoy la tecnología provee equipamientos, no solamente autobombas sino otro tipo de equipos para poder llegar y que no sea únicamente la acción de los brigadistas exactamente en el mismo lugar quienes puedan apagar el fuego. Así que se está trabajando sobre todo este proceso".

También destacó el fortalecimiento de la red de 36 cuarteles de bomberos voluntarios que hay en nuestra provincia. "Le hemos entregado 70 millones de pesos en subsidios, en contribuciones, para que también ellos tengan la posibilidad, puedan equiparse y puedan tener todo lo necesario para, al momento de atacar el fuego, poder hacerlo sin poner en riesgo su vida".

Con respecto a la carencia de agua, dijo que llevan adelante un plan de obras de perforación de pozos. "36 comunidades de pueblos originarios, hoy por hoy, abren el grifo y tienen agua. Y esto significa pozo y redes de distribución; y por eso tenemos que seguir adelante con todo este proceso. Y por eso, tenemos que seguir trabajando para hacer las cosas de manera más efectiva y con mayor impacto. Y mientras tanto, atender la contingencia".

"Lo que ha pasado en Tartagal es algo muy complejo por la bajante del Itiyuro. Ahora se están recuperando los niveles. Hemos vinculado El Limón con el Itiyuro y también está lloviendo algo, así que vamos mejorando, pero mientras tanto hemos estado con camiones, hemos estado repartiendo bidones y hemos estado también trabajando para poder controlar el consumo y que haya agua para todos”, detalló el ministro Villada.

Seguidamente, conversamos con el funcionario sobre las quejas sostenidas de los vecinos del norte con respecto al servicio del agua de red. “El tema de Aguas del Norte, primero la gente tiene que saber que no es la responsable de las nuevas obras. Se encarga de que funcione la distribución del agua que ya existe, no de buscar nuevas fuentes", destacó.

Finalmente, hablamos un poquito de la gestión, también del presupuesto, que producto de la inflación va a ser mucho mayor que el de este año y con una distribución ¿en qué sentido? “Primero quiero destacar dos aspectos: el equilibrio fiscal, es decir el equilibrio entre lo que entra y lo que egresa sigue siendo una característica de este gobierno. Podemos afrontar todas nuestras obligaciones, no solamente el pago de sueldos, el pago de los servicios, el pago de las obras. Y el segundo es que no nos hemos endeudado. No hemos pedido absolutamente ningún tipo de préstamo y por lo tanto llevamos adelante este plan de gobierno fundamentalmente con un gobernador que consigue recursos de otros lados".

En ese contexto, destacó que todos los intendentes coincidieron en marcar esto tan importante de que hay obras en cada uno de los municipios, como muy pocas veces ha ocurrido a lo largo de este tiempo, a la vez que agregó que "es casi una tradición colaborar con los Municipios para los bonos de fin de año". "Nosotros venimos trabajando como un solo equipo, el aguinaldo obviamente es una obligación", finalizó.