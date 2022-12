Ajuste en Ganancias: "Va a alcanzar a muchas personas, pero no soluciona nada"

En el 2023 el piso para tributar y las variables que definen cuánto se debe pagar subirán un 78,83% respecto a los valores de un año atrás. Si pensamos en la inflación, el ajuste se queda por detrás de esta. La remuneración más baja alcanzada por el impuesto será de $404.062.

En diálogo con InformateSalta, el economista, Julio Moreno comentó que el aumento del mínimo no imponible es normal ya que "si vos te quedas y siguen aumentando los sueldos y no el mínimo no imponible vas a pasar a ser contribuyente". Esto "no es una solución de fondo" para la economía argentina que continua complicada.

Los reajustes de los montos no son una decisión del Gobierno, sino que surgen de aplicar el mecanismo de actualización automática previsto por una ley de fines de 2016. Por la vigencia de esa norma, desde 2018 se reajustan en el inicio de cada año las variables del tributo que pesa sobre los ingresos, tanto de los asalariados como de los autónomos. Y se utiliza, como parámetro, la variación interanual registrada a octubre por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Lo cierto es que como el índice de actualización (78,83%) queda por debajo de la inflación, produce una mayor presión impositiva en los trabajadores.

"Hay muchísima gente que no va a pagar Impuesto a las Ganancias pero tampoco va a solucionar la inflación, en definitiva la realidad es que no se controla la inflación entonces van a seguir aumentando el mínimo no imponible", finalizó Moreno.