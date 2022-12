"Era esperado el aumento de casos”, dijo Vizzotti en Salta sobre el COVID

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, llegó este lunes a Salta donde, entre varias actividades en las que participó, habló de la situación de la pandemia tras el rebrote de casos de coronavirus que está suscitándose por estos días en el país, con un aumento notable de personas contagiadas por la enfermedad.

Recordando que la pandemia todavía no pasó, la funcionaria recordó que desde Nación venían recalcando que “el virus no iba a desaparecer, la enfermedad no nos da inmunidad de por vida, la vacuna no nos protege al 100% de las infecciones”, por lo cual “era lógico que aumentaran los casos en algún momento, era lo esperado”.

Asimismo y en cuanto a las cifras de contagios que tuvieron un crecimiento en las jornadas recientes, Vizzotti comentó que los aumentos parecen altísimos “pero el número absoluto es de 27.000, el verano pasado tuvimos más de 800.000 casos por semana, la situación es totalmente distinta”, en relación a la misma temporada de hace un año.

En este punto la ministra llamó a aplicarse las dosis contra el COVID-19, a fin de reforzar la inmunidad para combatir la enfermedad en caso de contraerla: “Estamos distribuyendo las vacunas, se reactivó la vacunación con los refuerzos y eso es importante, la situación es distinta gracias a la vacunación y necesitamos que aquellos, a quienes pasaron más de 120 días desde su último refuerzo, se acerquen a tener el refuerzo para la inmunidad”, pidió.

“Que esos casos no se trasladen en internaciones y muertes”