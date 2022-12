Acusan a la Municipalidad de desgastar e intentar dividir a los puesteros del Parque

Luego que el municipio tomara la decisión de vetar la prórroga promulgada por el Concejo Deliberante para que los feriantes continúen en el Parque San Martín, Carlos Godoy, referente de los puesteros, en diálogo con InformateSalta, acusó al Ejecutivo de intentar dividir a los trabajadores y jugar al desgaste.

El referente señaló, que según estipula el decreto del Ejecutivo, solo 125 del total de trabajadores continuarán hasta el 28 de febrero en el lugar, mientras que el resto se tendrá que ir a su casa sin ningún tipo de solución. “Acá hay muchas mentiras".

"El municipio nos discriminó mucho, en 14 años nunca nos pasó eso esto con un gobierno municipal”

A su vez indicó que era de esperarse el veto porque "daban vueltas" y no ofrecían ningún tipo de respuestas. “Yo sabía que esto iban a hacer, porque no daban respuestas, daban vueltas, nosotros propusimos que nos dejen hasta agosto, y ahí veamos a donde nos vamos a ir, pero no contestaron nunca”, sostuvo.

Para Godoy, el municipio busca generar una pelea entre pobres. “Apuesta al divide y reinarás, eso es lo que quiere la municipalidad, porque 125 van a quedar y los otros 100 no, nos intentan dividir para que perdamos fuerza”, espetó.

En ese marco, aseguró que no fueron invitaron a participar de las reuniones, pese a ser una institución con personería jurídica. “A nosotros no nos invitaron, incluso ni nos citaron para la reunión, pero citaron gente que no tiene contrato, que debe y que tiene plan de pago, y si vos hablabas mucho ya no te dejaban hablar”, agregó.

“Yo soy representante, lo conseguí yo al predio, somos una institución con personería jurídica, pero no nos invitaron a ninguno de los representantes, no sé si se saben la carta orgánica, que dice que toda institución con personería jurídica tiene que ser recibido por el municipio”, indicó.

También se quejó que durante pandemia no recibieron la exención de ningún impuesto. “En pandemia nos cobraron igual, los meses que no trabajamos en la pandemia, lo mismo nos cobraron, no es que hubo una exención de impuestos para la gente, para el vendedor, para el comerciante”, afirmó.

Sobre los pasos a seguir, indicó que se reunirán con los abogados para accionar legalmente. “Lamentablemente hoy vamos a reunirnos con los abogados para ver el curso a seguir porque en vez de venir y sentarse a conversar, juegan al desgaste y al ver que es lo que pasa”, indicó.

Por otro lado, señaló que no hay destino claro luego del 28 de febrero tampoco para el resto de los feriantes. “Les prometieron que tienen dos lugares para que se trasladen pero no les dijo a donde, que ya los iban a saber en febrero a donde se iban a trasladar”, sostuvo.

Por último, cargó contra la política sucia. “Queremos que vengan y den la cara”.