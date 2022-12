Dos víctimas tras un incendio: "Vecinos se quemaron porque no podían abrir las maderas"

Durante la madrugada de este sábado un voraz incendio se desató en una vivienda de B° Solís Pizarro, donde perdieron la vida dos hombres de 50 y 73 años. Pasados los días, vecinos hablaron de la desesperación que vivieron cuando la vivienda se prendía fuego y nada podían hacer ante la falta de agua.

Dora es una vecina que presenció todo e intentó ayudar a los vecinos fallecidos "Es algo de horror que vivimos, quedamos mal todos, estoy mal porque viví esto. Soy la primera que ví como se prendían fuego. Fui a buscar a la hermana, hasta que volvimos estaba toda la casa ardida que la parte de adelante es de bloque y la de atrás es de madera, lo que tomó primero el fuego es la parte de madera".

La vecina lamentó que muchos vecinos hoy no tengan acceso a servicios legales "Mucha gente no tienen medidor, yo tengo con mi lucha pude conseguir, pero lo que no tenemos es agua, tenemos clandestina. Hasta cuando vamos a seguir esperado una solución".

"Esto es catastrófico, una cosa es contar y otra es vivirlo, ver como se ardía la gente adentro. Vecinos y mis hijos que se quemaron las manos porque no pudieron abrir las maderas porque estaban todas electrocutadas, los vecinos apagaron el fuego" recordó afligida la mujer quien pidió a la Municipalidad contar con un camión cisterna para abastecer la zona, alrededor de 300 familias que esperan hace más de 40 años contar con servicios.

Otra vecina, Dominga, lamentó lo que vivieron como vecinos y denunció "No es el único hecho, otras veces sucedió lo mismo pero hubo que lamentar pérdidas materiales, no vidas. En este caso sí, dos vidas que se fueron por falta de agua. Muchas veces pedimos medidores comunitarios pero no hay nada, nadie nos escucha y nos hacen rebotar. Nos dicen que ese papel no sirve, tenemos que llevar manzana, lote, etcétera. No tenemos porque vivimos en Barrios Populares, asentamientos".

Remarcó "Somos más de 300 familias que vivimos acá en B° Populares, vivimos todos los días la misma situación , la falta de agua, no hay luz, estamos colgados. Y no solo Solís Pizarro sino 46 barrios que tienen la misma problemática del agua. No estamos pidiendo favor, somos seres humanos y pagamos nuestros impuestos. Pedimos solución pronta no queremos seguir lamentando vidas" concluyó por Todos Salta Noticias.