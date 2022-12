Confían en que las clases "puedan comenzar en tiempo y forma"

Con los chicos ya en casa por el periodo de vacaciones, desde el Gobierno de la Provincia confían en que el año entrante las clases puedan comenzar en tiempo y forma, alcanzando los días previstos para el 2023 y rescatando el pago salarial a los docentes salteños.

Así lo señaló el ministro de Gobierno, Ricardo Villada quien dialogó con Multivisión Federal donde comentó las miradas en torno al próximo ciclo escolar. “Vamos a hacer como siempre lo posible para ver de completar la cantidad de días de clases que necesitan los chicos y que lo venimos haciendo, en el marco del entendimiento logrado con los docentes”, dijo primeramente.

A esto puntualizó que es pretensión de las autoridades que el dictado escolar “siga de la misma manera, para que respetando el reclamo y la necesidad de ingresos, podamos llegar con los chicos en las aulas” el próximo año para el comienzo de las clases.

En este punto destacó el salario docente como así el esfuerzo hecho para que Salta deje de ser de los distritos con los salarios más negativo, “ahora somos de los mejores pagos a los docentes, es un paso importante que dimos como Gobierno y que lo han dado los salteños, en ese marco pretendemos que comiencen las clases”.

Que ellos vean

Por otra parte el ministro fue consultado sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia por los fondos coparticipables que recibe CABA, fallo que desde Nación no cumplirán. “Esa es una disputa que está en el orden nacional, que les sacaron a la Ciudad de Buenos Aires pero que no vinieron a las provincias, fueron a Buenos Aires, entonces son cuestiones que a nosotros no nos modifican tanto, nosotros seguimos en la escasez”, dijo.

Dicho esto recordó que el gobernador Gustavo Sáenz, junto a otros de sus pares, vienen demandando un verdadero federalismo que se efectivice con más recursos para las provincia que más los necesitan. “Si los recursos salen de Buenos Aires y llegan a Buenos Aires, entonces no es muy federal la cosa”, espetó para concluir.