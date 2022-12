En la última actividad oficial como ministro de Salud, Juan José Esteban, participó del acto de entrega de dos nuevas ambulancias y de la apertura de licitación pública para la construcción del nuevo Hospital de Urgencias de zona Norte.

Desde el Centro Cívico Grand Bourg, opinó sobre su reemplazante, Federico Mangione. “Es un gerente que tiene muchos antecedentes en salud pública, que tiene conocimiento de gestión, y obviamente le va a aportar la impronta que tiene al ministerio de salud pública”, sostuvo.

Esteban reconoció que Mangione “toma la posta” en un momento difícil, a partir del reclamo de los trabajadores de la salud por mejoras salariales, entre otros ítems. “Él ahora toma la posta para seguir el trabajo en Salud Pública”

Con relación la gestión provincial y nacional, indicó que fue muy buena. “La prueba está en que hoy estamos esperando 9 ambulancias más de Nación, tres que nos tienen que llegar antes de fin de año, y 6 que nos tienen que llegar a principio de año, más 5 ambulancias que hemos comprado con provincia, eso es gestión, es hacer que las cosas sucedan”.

Al ser consultado sobre los casos de salmonella, dijo que Salta es una de las pocas provincias que tiene altos índices dela enfermedad. “Tenemos focos que pueden estar en el agua, la estamos analizando, a través de un filtrado, y vamos a hacer el estudio de comidas, tenemos muchísima venta pública de alimentos que no tienen la mínima seguridad, no hay agua, no hay cadena de frío, no hay higiene”.

Por último, se refirió a la situación del dengue en la provincia y destacó el trabajo con los intendentes. “Hemos tenido muchas reuniones en el foro de intendentes y han hecho un trabajo espectacular, preventivo, descacharrado, desmalezado y cobertura de aguas servidas y hoy tenemos tranquilidad”