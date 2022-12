Afirman que los salteños se volcaron a la pirotecnia no sonora para Navidad

Los salteños retoman la actividad luego de disfrutar el fin de semana de la Noche Buena y la Navidad, con un cielo que se vio iluminado por pirotecnia que, desde el rubro, rescataron que las ventas apuntaron a la de bajo impacto sonoro, con los compradores comenzando a tomar conciencia de optar por ésta.

Así lo señaló en diálogo con InformateSalta el comerciante Luis Monterichel quien dio su visto bueno no solo a las ventas que tuvieron, sino los productos por los que la gente optó. “La gente se manifestó con el tema de la pirotecnia de bajo impacto sonoro y eso es importante, a lo mejor se escuchó menos ruido, es porque hay menos ruido con los elementos pirotécnicos que tiran y nosotros vendemos”, afirmó.

En ese sentido comentó que mantuvieron los niveles de venta a comparación con el año pasado. “Sabemos que para año nuevo va a ser una muy buena temporada también, siempre somos optimistas desde el sector”, recalcó el empresario mirando para recibir el 1° de enero.

“A lo mejor la gente esperaba escuchar ruidos estruendosos, pero nuestro compromiso es radicar los altos impactos sonoros”

Por otra parte, aplaudió que los controles realizados desde la Municipalidad capitalina lograron decomisar un centenar de bolsones con fuegos de artificio vendidos ilegalmente. “Aplaudimos los controles contra los que venden mercadería no autorizada, nos ayudan a seguir mejorando, que no entre lo clandestino y como sociedad que se sepa que no hay que comprar en la calle”, reflexionó.

Por último, también dijo que es algo rescatable que solamente hubo un salteño herido por la manipulación de la pirotecnia. “Nos sigue preocupando (que haya heridos) pero nos seguimos ocupando para que no suceda, asesorando lo mejor posible para que los puedan manera”, dijo para concluir.