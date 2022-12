Cuáles son los mejores colores de ropa interior para recibir el Año Nuevo

Para iniciar el Año Nuevo de la mejor manera y atraer las buenas energías, son muchas las personas que realizan rituales diversos.

Uno de los más populares es el de la ropa interior de colores específicos, tradición que existe en el mundo hace muchísimos años y que implica cumplirla en un momento exacto.

Además de comer 12 pasas de uva a las 00:00 del 1 de enero y de vestirse de blanco, se puede elegir un color según el deseo a alcanzar para utilizar ropa interior con esos tonos.

En muchas familias ya se tiene esta costumbre, pero solo con el rosa.

Sin embargo, su definición resulta un poco polémica en la actualidad: es un llamado a la fertilidad, algo que en una gran cantidad de casos no se quiere.

Esto no significa que no se pueda usar una bombacha rosa, ya que no tiene una sola simbolización.

Posee otro sentido positivo, como es el caso de la de color verde, rojo, amarillo y blanco.

Si tenés ganas de manifestar uno o varios cambios para este 2023, no te pierdas estos consejos y elegí tu prenda preferida.

Qué simbolizan los colores de ropa interior para recibir el Año Nuevo 2023

Verde

Representa la prosperidad y naturaleza.

Es considerado el más relajante y tranquilizador, porque implica estabilidad, armonía y tranquilidad. También es el color de la esperanza, por lo que al usarlo vas a atraer el bienestar general a tu vida.

Promueve la libertad, algo que desean alcanzar muchas personas.

Ayuda con la buena suerte en cuanto a los proyectos personales y fomenta las buenas noticias, lo que es muy importante para quienes desean encontrar un nuevo trabajo, una pareja o incluso tener buena salud.

Rojo

Usar una prenda interior de este color indica amor y pasión pura. Ya sea si deseas mejorar una relación amorosa o conocer a alguien, te va a ayudar a lograr tus metas.

Es fuego, calor, fuerza y sangre, por lo que te llenará de energía para poder lograr todo lo que te propongas.

Si se elige, hay que tener especial control sobre su poder: también es la simbología de la ira y la venganza, dos aspectos que no suelen resultar bien en cuanto a los vínculos y las relaciones personales.

Amarillo

Este es el mejor color para la suerte y el éxito. Si lo que deseas puntualmente es ganar más plata, es perfecto para vos: significa dinero y riqueza.

Por supuesto que sirve para buscar un primer trabajo o cambiar el actual.

Entonces, apunta a la plena mejora de la economía.

Representa el oro y la luz del sol, es decir que el próximo año vas a brillar en tu desempeño laboral.

El amarillo es energía, alegría, felicidad, poder, abundancia, fuerza y acción.

Rosa

El mejor color de ropa interior para hacer amigos, mejorar relaciones grupales y pasar un 2023 a pura diversión.

Se relaciona con la dulzura y la armonía, así como con la ternura y la suavidad.

También estimula la creatividad en todos los ámbitos.

El rosa tiende a alejar las preocupaciones y está asociado al coqueteo, por lo que también sirve para conocer a alguien, principalmente si no se busca nada serio.

Se asocia con la belleza interior y ayuda a que los demás vean tu mejor versión.

Blanco

En este caso, la felicidad y la paz está asegurada para el 2023, principalmente la mental.

Si querés pasar tus días de manera más relajada, sin dudas es la mejor elección.

Esto aplica si planeas irte de vacaciones y descansar a pleno.

Colabora en sacar el estrés de tu vida, ya sea laboral, familiar o por los estudios.

Con este color que denota pureza, limpieza, inocencia, reflexión, apertura y crecimiento, podés asegurar un futuro sin tantas tensiones y agobios. /Crónica