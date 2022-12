Por $5 mil, entregaban licencias sin rendir: se desconoce la cantidad de carnets irregulares

En las últimas horas se conoció el procedimiento realizado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, mediante la cual se detuvieron a dos empleados de la Municipalidad de Salta, más precisamente de la Secretaría de Movilidad Ciudadana (popularmente conocida como Tránsito), acusados de aprobar exámenes de conducir a cambio de dinero.

En ese contexto Gilberto Pereyra, secretario de Movilidad Ciudadana, dialogó con Radio Nacional Salta donde amplió los detalles sobre la denuncia que realizaron, cómo fueron las actuaciones que llevaron adelante y además especificó el monto que estos sujetos cobraban para facilitar el trámite.

Primeramente dijo que hubo un proceso administrativo para cobrar por aprobar la práctica del trámite para obtener la licencia de conducir. “Detectamos anormalidades a partir de la denuncia de un ciudadano y se inicia el sumario administrativo para averiguar qué ocurría realmente”. Explicó.

Con evidencia que consiguieron, se hicieron los procedimientos desde la parte administrativa junto a una denuncia penal, ante la sospecha de un posible delito detrás de esta maniobra por parte de los inspectores. Es así que durante la semana pasada procedieron a desplazar a uno de estos empleados, mientras que el otro siguió en funciones hasta ayer, cuando la UDEC lo detuvo.

“Las versiones que tenemos es que hace como dos meses habría comenzado” con esta maniobra de cobro para facilitar el trámite, sumó Pereyra quien agradeció la sinceridad de un ciudadano tras denunciar lo que ocurrió y permitir actuar al respecto. “Es importante la intervención del ciudadano haciendo la denuncia”, aseguró.

En este punto dijo que $5000 era la coima que pedían a los salteños para firmar el papel para la emisión de la licencia. “En este caso, este señor no tenía los $5000, tenía $4000, el inspector que desplazamos se los aceptó”, dijo sobre cómo iniciaron las actuaciones y tomaron conocimiento de dicha irregularidad.

Como últimos datos, Pereyra comentó que con las cámaras pudieron comprobar que si bien este salteño entró a las oficinas municipales, su rodado no lo hizo, por lo cual queda sin efecto la licencia y debe empezar el trámite de nuevo. También que no pueden saber a ciencia cierta cuáles fueron las licencias que se aprobaron de manera irregular, pero que afinarán ahora las modalidades de turno y atención a fin de no permitir que estas artimañas puedan tener lugar otra vez.