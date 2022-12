El triste consuelo del exnovio de Antonela Roccuzzo cuando ella se casó con Lionel Messi: “Me dejó”

La historia que se cuenta sobre la pareja de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi es sobre dos personas que estuvieron juntas desde chicos.

Lo cierto es que la rosarina tuvo otro amor en su adolescencia, cuando la Pulga se fue a jugar a España y, después lo dejó por el astro.

“Nos encontramos ahí, como siempre lo hacemos, y ella sacó el Blackberry que Leo le había regalado. No dijo mucho más, pero todas entendimos que habían empezado a salir”, expresaron algunas allegadas a Antonela Roccuzzo.

Ante ello, salió a la luz lo que habría dicho el exnovio de Antonela Roccuzzo (su nombra nunca fue difundido por la prensa) cuando ella habría decidido abandonarlo por Lionel Messi, que ya estaba jugando en el Barcelona: “Aunque sea, no me dejó por cualquiera, me dejó por Messi”, manifestó el joven, con dolor.

Él la llamaba "La Negra" y hay muchas fotos de su relación, incluso a los besos.

Lionel Messi se refirió la historia de amor que tiene con su esposa, Antonela Roccuzzo, madre de sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro: “Nos conocemos hace muchísimo tiempo, me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme a cada momento y sobre todo en los malos”, le contó a la prensa.

Luego, el capitán de la Selección Argentina se refirió a cómo es el carácter de su flamante esposa: “Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor y es una compañera espectacular”, sostuvo.

Para el Mundial de Sudáfrica 2010, Lionel Messi ya presentaba a Antonela Rocuzzo como su novia y, tiempo después, ya tuvieron a sus hijos.

El amor siguió adelante y, como era de esperar, continuaron juntos, mientras el astro se convertía en uno de los mejores jugadores del Mundo de todos los tiempos.

En 2017, fueron los protagonistas de la boda del siglo para la ciudad de Rosario y siguen disfrutando de la mejor vida que pudo darle Messi a su familia. /La 100