Por el temporal, el auto del gerente del hospital de La Viña fue arrastrado y temen por su vida

Anoche, alrededor de las 23 horas, un llamado al 911 alertaba sobre un grave siniestro vial ocurrido en ruta 68, km 133, entre Coronel Moldes y Ampascachi, donde un vehículo fue arrastrado por la corriente y quedó tapado por barro y agua en una zanja.

En el lugar trabajan bomberos, personal municipal y la policía para poder rescatar el vehículo. Se desconoce si hay personas dentro del mismo pero a través de la chapa patente se supo que el vehículo pertenecería a Javier Díaz, gerente del hospital de La Viña quien se dirigía a cubrir la guardia en el nosocomio.

Desde el Municipio se trabaja con maquinas a fin de poder liberar el rodado tapado en un pozo. Omar Carrasco, Jefe comunal, se refirió al hecho y confirmó el fuerte temporal que castigó la zona.

"Es un lugar donde no suele inundarse tanto. Por eso la sorpresa de quienes venían transitando la ruta, había gran cantidad de agua que atravesaba la ruta, en este caso pasaba el Gerente del hospital en su vehículo y fue arrastrado por la corriente, se trataría de un solo ocupante del vehículo, pero hasta que no se pueda sacar el auto no vamos a tener mayores confirmaciones".

En cuanto a los tiempos se supo desde Multivisión que quienes trabajan en la zona debieron esperar un par de horas hasta que el agua bajó para poder ingresar al sector.

Miguel Ceballos, jefe de la policía de Salta, contó detalles de la situación. "Anoche se tomó conocimiento de esta situación, en principio habría una persona, un ocupante en el interior, no se puede percibir la presencia de nadie ya que el vehículo se encuentra en un 85 a 90% tapado".

Además confirmó que se trabaja a fin de poder retirar el vehículo de la alcantarilla, que a su vez cayó en un pozo y esta tapado con agua. "También se está revisando el recorrido de este arroyo para ver si hay alguna persona. El vehículo se encuentra enterrado en un pozo de punta hacia abajo".

El Jefe remarcó el trabajo que se hace con máquinas, bomberos, y equipos de rescate. "Los equipos de rescate ya están abajo dada la situación puntual de que se encuentra tapado con tierra, piedras. Donde se encuentra son 3 metros de altura o un poco más, eso dificulta muchísimo ya que pared hacia los laterales están caladas resultando peligroso incluso pararse al costado".

Analizó que de no poder acceder, se trabajará en formar un camino hasta llegar al rodado.