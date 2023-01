Para Kosiner, el pedido de juicio político a Rosatti "es parte del desequilibrio institucional de Argentina"

Así lo manifestó Pablo Kosiner, ex ministro de Seguridad y exdiputado Nacional por Salta, sobre el pedido del presidente Alberto Fernández de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nación (CSJN), Horacio Rosatti, y presidente del Consejo de la Magistratura.

El presidente hizo el anuncio luego de que días atrás se conocieran presuntos chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en el que le adelantaría información sobre el fallo por la coparticipación que benefició al Gobierno porteño.

InformateSalta dialogó con el abogado Pablo Kosiner, ex ministro de Seguridad y exdiputado Nacional por Salta, quien señaló que “desde el punto de vista práctico es imposible de concretarlo porque el gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria, es parte del clima de confrontación institucional que vive Argentina y que no colabora para resolver los problemas concretos que están viviendo la mayoría de los argentinos”.

El dirigente político analizó que plantearle un juicio político al presidente de la Corte en el marco de una confrontación con la Corte “por un fallo respecto al tema de la coparticipación, con un parlamento que no está funcionando, con un Poder Ejecutivo que tiene problemas de convivencia interna entre el presidente y vicepresidente, es parte de una misma situación de desequilibrio político institucional que vive la Argentina”.

Respecto a los supuestos chats filtrados, el abogado explicó que una intervención telefónica requiere de una autorización judicial, “más allá de la prueba que se pueda encontrar, cualquier intervención que no esté ordenada por un juez es ilegal, pero esto no tiene que ver con una causa en sí sino con una protección general a los ciudadanos”.

Kosiner agregó que lo que está en juego es la vulneración de una garantía constitucional que nos protege a todos, “independientemente de lo que se haya encontrado, así sea muy grave, es más grave intervenir cualquier tipo de comunicación sin autorización de un juez porque eso vulnera el derecho a la libertad y a la intimidad de toda una sociedad”.

Finalmente, el ex funcionario sostuvo: "Vuelvo a instituir lo que vengo sosteniendo hace tiempo y lo hemos planteado en el 2019 cuando constituimos Consenso Federal. Si la Argentina sigue viviendo en este clima de destrucción permanente de las instituciones, de confrontación, de falta de diálogo, va a seguir saltando de fracaso en fracaso. No hay manera de resolver los problemas económicos si no hay estabilidad política, si no hay credibilidad en la justicia, si no hay capacidad de diálogo”.