Buscan afectar “tierras ociosas” para edificar viviendas en Salta y todo el país

Si bien desde Nación están anunciando nuevas inscripciones para acceder a viviendas el plan Procear, afirman que es una complicación encontrar terrenos disponibles para la edificación de las casas, con lo cual a veces se debe recurrir a buscar tierras del Ejército o que puedan proceder de los municipios.

Así lo dijo en diálogo con InformateSalta el subsecretario de Política de Suelo y Desarrollos Habitacionales de Nación, Juan Pablo Negro, quien primeramente señaló que “es prioridad de este Gobierno mejorar las condiciones de hábitat, eso implica pensar la vivienda en términos ideales pero den buenas ubicaciones”, indicó.

Es así que dijo que, si bien están construyendo viviendas en todas las provincias, también apuntan a la producción de lotes para aquellas familias que no pueden acceder por motus propio. No obstante no siempre se encuentran con tierra disponible para proceder.

“Es a resaltar, en relación con los institutos de vivienda de las provincias y las municipalidades, el trabajo con tierras fiscales nacionales, muchos municipios comenzaron a ofertar tierra” para que allí se pueda construir. Aquí puso el ejemplo de Rosario de la Frontera, que adquirió un terreno para que allí se edifiquen las viviendas.

A esto sumó que desde 2021 que surgió su organismo están trabajando en ver cómo afectar “tierras ociosas” para que allí se construyan las casas, como ser también terrenos de las Fuerzas Armadas o espacios que pertenecieron al ferrocarril argentino “donde ya no tiene sentido una playa de maniobras; esto no afecta ni al transporte ni al desempeño de las fuerzas armadas”, ejemplificó.

“Son espacios que están cerca de los centros urbanos, trabajamos para ver cómo se van refuncionalizando esas áreas” donde estas casas también puedan implicar ser espacios públicos con servicios disponibles como salud, educación, etc., concluyó el funcionario.