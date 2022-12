Solís confirmó que buscará la reelección: "Sueño con una ciudad modelo"

A poco de finalizar el año, el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, realizó un acto en el que brindó un balance de su gestión y confirmó que buscará la reelección el año que viene.

En tal sentido expresó que le quedan cosas por hacer. "Tengo varios proyectos, algunos de índole económico, otros ambientales y turísticos".

"Estoy muy orgulloso de ser rosarino, de ser argentino. Quiero que ese orgullo que sentimos al cantar el himno, lo siéntanos todos los días y ese orgullo se construya desde la localidad porque esta patria grande que es la Argentina, no la construye solo un presidente, no la construyen solos los 23 gobernadores, la construimos todos".

"Quiero que sepan que yo estoy dispuesto y voy a ser el primero que me voy a sacrificar para que sigamos saliendo adelante. Quiero contarles que como rosarino tengo un sueño y estoy seguro de que muchos lo compartiremos, mi sueño es vivir en una ciudad modelo, mi sueño es vivir en la mejor ciudad del interior de la provincia, que seamos ejemplo", continuó

Respecto a su reelección sostuvo que: "Creo que en la intendencia estamos con buenos niveles de aceptación. He charlado con mucha gente a nivel personal y quieren que me quede, para que vamos a acelerar los tiempos, saltar etapas si hay muchas cosas que podemos hacer acá, aspiraciones y proyectos. El día que no encuentre motivaciones veré que hacer".

El mandatario criticó también algunas trabas en su gestión. "Cuando hay obstáculos en el camino se perjudica la gente, no un gobierno, vamos a seguir trabajando aunque sea sin tarifaria, sin presupuesto, vamos a seguir trabajando, gobernando y vamos a seguir haciendo obras a pesar de que a muchos les duela".

Apuntó, además, a Rosario de la Frontera como el destino turístico: "Vamos a ser uno de los destinos más demandados de la provincia, no me queda duda. Es una ciudad muy ordenada y tiene mucha posibilidad de aventura, tiene aguas termales, las mejores del país, tenemos muy buena gastronomía y estamos cerca de Salta".

Solís no perdió la oportunidad de hablar sobre el bono de fin de año, para el que según sus palabras, "estamos preparados pero creo que si recibimos ayuda vamos a estar mejor, para pagar el bono tenemos que dejar de hacer cosas, es casi como pagar otro aguinaldo, cosa que no teníamos prevista y tendríamos que dejar de ejecutar alguna obra o algún programa. Creo que la Provincia de alguna manera nos va a ayudar, veremos que es lo que sucede".