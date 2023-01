Con varias caras nuevas, el “Cuervo” comenzó la pretemporada

La vuelta a los entrenamientos marcó el nuevo inicio del novato Víctor López, quien dará sus primeros pasos con técnico en Central Norte, con la presión de mejorar la campaña anterior en números y con un objetivo marcado, el anhelado ascenso.

El primer día de entrenamientos hubo 4 caras nuevas: los defensores Agustín Galeazzi, ex Belgrano de Córdoba, y Laureano Puñet que viene de Sportivo Desamparados de San Juan; el volante Martín Vera, ex Instituto de Córdoba, y el delantero Alfredo Pussetto, ex Unión de Sunchales.

También participaron de la práctica los jugadores del torneo anterior como: Apaza Fausto, Carrizo Juan, Chavarría Cristian, Enríquez Ramiro, , Hussein Javier, Magno Diego, Mazzola Jonathan, Moriñigo Rodrigo, Punte Francisco, , Reyes Fabricio, Rodríguez Lucas , Rodríguez Federico, Silveira Manuel, Tapia Gabriel , Vilte Leandro y Vera Martín.

Hoy continúan los entrenamientos y se espera sumar otros refuerzos que están en carpeta para llegar de la mejor manera al debut de torneo y dar pelea por el ascenso.