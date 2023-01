¡De no creer! Jugador "cuervo" se despertó con el auto chocado y arriba de la vereda

En una mañana accidentada, donde una camioneta volcó en Avenida Paraguay, altura COFRUTHO, se reportó un auto siniestrado en calle 25 de Mayo al 500.

Allí un Peugeot 208 que se encontraba estacionado en la vía pública habría sido impactado por un vehículo desconocido que lo llevó a quedar arriba de la vereda de 25 de Mayo entre Leguizamón y Rivadavia. El auto resultó con daños en su parte trasera y estuvo a poco de impactar con un árbol.

Desde el lugar Multivisión pudo dialogar con el dueño del rodado, Alfredo Pusseto quien llegó como refuerzo para Central Norte "No pasa nada, son accidentes. Tuve la mala fortuna que se escapó el conductor. Son cosas materiales que se suelen suceder, pero no estoy tampoco que me hago tanto problema".

La policía llegó al lugar tomó sus datos y esperan poder, con cámaras determinar quien fue el responsable.