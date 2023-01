Apuñalado y asaltado cuando salía de trabajar, intentó huir pero se le rompió la bicicleta

La inseguridad sigue invadiendo las calles del norte salteño, ahora surgiendo el testimonio de un joven trabajador municipal de Tartagal que salía de su turno de laboral a las 6 de la mañana y transitaba en su bicicleta por calles 24 de septiembre y pasaje Roffini, cuando fue interceptado por al menos 4 jóvenes que lo rodearon, el intentó escapar y se le salió la cadena de la bicicleta, situación que fue aprovechada por los malvivientes que empezaron a robarle lo que tenía.

"Pensé que salían del boliche y que estaban por ahí. Yo pasaba tranquilamente, me salieron a rodear y ahí aceleré con todo ahí se me salió la cadena de la bicicleta, me agarraron entre 4 y después habían otros que estaban en la esquina y al momento que ellos me agarran, vienen los otros", aseveró.

Segundo Antonio recuerda que, cuando ya estaba rodeado por todos, intentó resistirse pero fue imposible ante tantos "Intenté resistirme porque es mi único medio de transporte. Me decían, amigo entregate, ya estamos todos. Primero me sacaron la yisca, ahí tenía mi uniforme, mi talonario, a la bicicleta la dejé no más y al momento que se percataron que tenía el teléfono y la billetera en el bolsillo me empezaron a pegar, me tiraron piedras".

El joven no sabe cuando finalmente recibió los dos puntazos, pero sí recuerda que se percató cuando dos mujeres y un hombre lo auxiliaron "Yo me doy cuenta cuando dos chicas y un hombre se pararon en un auto particular en un auto blanco a auxiliarme, sino me hubiesen matado. Las chicas me dicen que tenía sangre, me abrí la camisa y me habían apuñalado, ellos llamaron a la policía para que llamaran a la ambulancia y justo la ambulancia en un accidente, ellos tomaron de acercarme al nosocomio local, para mí se portaron de diez", contó al medio Activa2.

En cuanto a las heridas explicó que tiene un puntazo en el pecho, superficial y otra herida más profunda en la zona del hombro.

"Iban a matar, porque con un palo ya bastaba pero que me metan una puñalada ya era mucho, fueron a eso a quitarme lo que tenía. También le paso a la tía de mi señora de que asaltaron a unos chicos entre 14 y 18 años, eran los mismos de Tapiete".