"Me podrían haber matado", el duro relato de una vecina asaltada a plena luz del día

Un nuevo hecho de inseguridad preocupa a la comunidad de Tartagal y tiene que ver con el asalto violento a una mujer que viajaba en su moto a plena luz del día. Le robaron la cartera con documentación, DNI, tarjeta, papeles de la moto, carnet de conducir y dinero en efectivo y aproximadamente $3000, un celular, mercaderías varias.

Presente lesiones en sus rodillas, brazos y fuertes dolores, ya que la hicieron caer de la moto en movimiento hacia la cinta asfáltica a tres metros de donde fue atacada por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

"Yo lo presentí, porque cuando yo los cruce me miraron y el de atrás se sonrió".

La mujer, aún conmovida por lo que vivió, cree que hubiese sido peor si no se acercaba una señora a socorrerla y recordó algunos detalles físicos de los jóvenes delincuentes. Además relató por Activa2 que un vecino les contó que los motochorros se volvieron en contramano para sorprenderla.

"Me agarraron el manubrio de la moto. Me voltean, me arrastran me sacan todo lo que pudieron y no me sacaron la bolsa que tenía bien atada, me podrían haber robado la moto y matarme. Sí ellos te hacen eso es porque saben que te van matar. Vos perder el equilibrio, yo fui a caer a 3 o 4 metros y caí con el costado, me duele todo, cuello hombro, si yo no tenía el casco, estaría contando otra historia".

La mujer contó que tras lo sucedido en plena avenida 9 de Julio de Tartagal, muchas personas le contaron que vivieron lo mismo, algunos incluso fueron a parar a terapia intensiva al caer y no tener casco.

"Es una moto azul con negra, yo le vi el azul, ahora me corroboró otra chica más que le pasó lo mismo, que es una moto azul con negra. Que son dos pibes que andan siempre y me escribió otra chica que le pasó lo mismo, o sea ya andan haciendo esto hace rato".