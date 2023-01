Finalizó "Ciudad de Navidad" con alrededor de 1000 personas por noche

Ayer fue el último show de Ciudad de Navidad, los actores y la organización se despidieron hasta el próximo año. En diálogo con InformateSalta, uno de los organizadores del evento, Marcelo Romero, sostuvo que alrededor de 1000 personas disfrutaron el espectáculo cada noche durante las 5 jornadas en las que se realizó.

"No nos podría haber salido mejor, una jornada excelente, estábamos expectantes por lo que había pasado con la lluvia. Estábamos con miedo, emocionados, no sabíamos si salíamos o no por la lluvia", comentó.

Anoche el show fue especial, "muchos corazones felices, lleno de publico, se decidió abrir la entrada para que pase la gente que no podía pagar, pero hubo gente que quedo parada. Era una forma de agradecer a la gente".

Consultado sobre el uso de pirotecnia en las veladas, Romero dijo que dialogó con APAN y lo que se utilizaba eran "cohetes de bajo impacto sonoro".

Con el fin del ciclo y el saludo hasta el próximo encuentro, los participantes disfrutarán mañana de una cena especial.