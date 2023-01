Ayudemos a Norma y su familia, perdieron todo en un incendio

Durante el mediodía del domingo una familia de barrio San Benito en zona Sudeste se vio sorprendida por un voraz incendio en el interior de su vivienda que los dejó con lo puesto. Norma, jefa de familia habló y pidió ayuda.

"Al mediodía, mi hija me dice , mamá se cortó la luz y yo me levanté y salí a ver, mi otra pieza estaba todo quemado. se quemó la silla, la mesa, la heladera, tele, las ollas, platos, coche, ropa de mis nietos, ropa de mi hija, hasta lo de mi hermano, le prestaron una cama para que el duerma acá, todo se ha quemado, hemos quedado en la nada. Necesito que alguien me ayude", declaró en su aflicción.

Norma contó que los vecinos y policías ayudaron a combatir el fuego, pero cuando llegaron los bomberos finalmente se pudo controlar la situación.

Para quienes quieran ayudar a toda esta familia que necesita de todo, ropa, calzados para grandes y niños, chapas, colchones pueden comunicarse al 3875139042 o dirigirse a barrio San Benito, manzana 306 "B", lote 1, publicó Todo Salta Noticias.