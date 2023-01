Emergencia agropecuaria en Salta: "La ganadería no tiene vuelta, la situación es crítica"

En medio de la sequía histórica que atraviesa la Provincia de Salta, distintos funcionarios del Ministerio de Producción se reunieron con referentes del campo, para analizar la puesta en marcha de los mecanismos para declarar la emergencia agropecuaria.

En este contexto, InformateSalta dialogó con el Presidente de Prograno, Francisco Vidal, quien comentó que la situación actual "no debería tener incidencia en lo que es precio, el kilo de lomo, por ejemplo, esta dentro de la cadena comercial y va a ajeno a lo que le pasa al productor. Tiene más que ver con los precios internacionales, las políticas económicas y el dólar".

Vidal diferenció, "dentro de la emergencia agropecuaria lo que es el sector ganadero y lo que es granos. Lo que es ganadería la verdad que ya no tiene vuelta, la situación es sumamente crítica. Hay muerte de ganado en pie".

Lo cierto es que al igual que otros sectores dónde se ha declarado la emergencia, desde el campo criticaron que "son medidas netamente paliativas, que no le sirven al productor que esta perdiendo su ganado o que lo que ha sembrado se le esta secando, o que no puede sembrar". Esto es "un dictamen de emergencia agropecuaria que solamente te permite posponer algún impuesto provincial".

"La situación es compleja"

"Lo que pedimos nosotros es que traten de acompañar la emisión de la emergencia agropecuaria con medidas a nivel nacional en donde por ejemplo no se pague el anticipó de ganancias, es insólito que el sector con las perdidas que tenemos estemos pagando ganancias presuntas cuando es evidente que no vamos a ganar".

Es por esto que, "les hemos pedido que traten de hacer las gestiones y acompañar con medidas sobre todo de AFIP. Después tendremos que trabajar para ver como reactivar todo esto con asistencia por ahí más económica".

Por otro lado, "la situación de granos no es la misma para Metán o Rosario de Lerma que para el Norte de la provincia donde estamos sembrando todavía", aunque "si llueve tiene que ser 50 mm para que se acomode el perfil y retomar siembra con las expectativas que si no se corta tengamos un año aceptable. A estas alturas hay pérdidas, las expectativas no son las mismas pero no estamos en una situación crítica como el sector ganadero".