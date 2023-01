Desmejoró el estado del trabajador apuñalado en Tartagal y su familia pide justicia

Durante la mañana del domingo Segundo Antonio de 24 años circulaba en su bicicleta por Tartagal tras cumplir su jornada laboral y fue brutalmente asaltado por más de 4 jóvenes. Resultó apuñalado en dos parte de su cuerpo y gracias al auxilio de dos mujeres pudo ser asistido en el nosocomio local y posteriormente derivado a una clínica dónde lúcido contó todo lo que vivió esa mañana.

En la mañana del lunes se conoció a través de Activa2 que su cuadro de salud empeoró y se encuentra en terapia intensiva. Su suegra, María Inés, contó que el médico decidió ponerlo en Terapia debido a complicaciones: "Lo revisó el cirujano y por precaución porque tenía un sangrado por dentro del pecho, de la puñalada que tiene en el pecho, por precaución el cirujano le puso un tubo para denar esa sangre, ahora esta en terapia, no esta en peligro pero vamos a ver como va evolucionando".

Sin detenidos continúa la investigación

María Inés, suegra de Segundo cuestionó la falta de eficiencia desde la justicia: "Nos sentimos sin piernas sin derecho a nada. Un trabajador que tenga que luchar por su vida me parece que no es justo. Estamos harto de vivir así. Quisiera que cambien las leyes, que la policía deje de tener miedo y yo no sé si el pueblo va tener que empezar a hacer las cosas por sus propias manos, no da para más".

Sostuvo que su yerno es un chico ejemplar. "La gente lo conoce lo ama porque saben que es un chico educado, no tiene vicio, no sale a bailar, no fuma no toma solo cumplía con su horario de trabajo y le salen estas lacras a robarle. Le tiraron a matar, quería llegar a su casa para descansar", declaró al respecto.

Esperan que en las próximas horas con datos que le llegaron a distintos familiares sobre la venta de la bicicleta la brigada pueda detener a los sospechosos. "Tenemos los nombres certeros de los que le hicieron eso pero no tengo el apoyo de la Brigada, de la policía ni de nadie, para ir y caerles ahí, yo no les tengo miedo, no queremos la bicicleta, anoche la andaban ofertando me pasaron información por Facebook, tengo los datos de todos", sostuvo la mujer..

A su vez remarcó el hecho de que si los atacantes son menores la situación se torna muy complicada. "Como son menores no podes tocarles, los policías no puede tocarles, si les hace algo la madre sale y dice era un angel, estamos viviendo una locura, Tartagal no era así. Queremos que estén presos", concluyó su pedido.