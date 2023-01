Costumbres británicas que pueden sorprender a los americanos

Reino Unido está conformado por Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Es una nación muy antigua que, aunque participó activamente de la colonización de América, tiene sus propias costumbres y cultura que a una persona que proviene del continente americano pueden parecerles extrañas. Repasemos las principales costumbres británicas para que sepas de antemano con qué te encontrarás en tu viaje al Reino Unido.

El té de las cinco de la tarde

Una de las cosas que surgen en la mente de cualquiera si pensamos en costumbres británicas, es el té de las cinco de la tarde. Esto surgió de la mano de la VII duquesa de Bedford, Lady Anna María Stanhope. En el siglo XIX, solo se desayunaba y se cenaba, por lo que ella incorporó una merienda para no pasar tanto tiempo sin comer. Luego, se le hizo una costumbre y comenzó a invitar a sus amigos a acompañarla. Una de las invitadas fue la reina Victoria, que adoptó el hábito y lo llevó al palacio.

Generalmente, el té de la cinco es acompañado con scones, sándwiches, pastelitos, entre otras delicias culinarias. Para la aristocracia británica, el té de la cinco era todo un evento social, que parece permanecer en su cultura hasta el día de hoy.

Su sistema de medición

El sistema imperial de medición versus el convencional sigue siendo un tema sensible para los británicos, ya que hay algunos que se han adaptado al resto de Europa, mientras que otros prefieren continuar con el sistema anglosajón. Así, algunas personas se siguen rigiendo por las libras, las millas, los pies, etcétera. Eso les dificulta entender al resto del mundo cuando viajan, por lo que muchos usan un conversor de kilogramos para, por ejemplo, saber cuánto deben pesar sus valijas. ¿Y tú? ¿Qué sistema métrico prefieres?

El saludo

Si pensamos en España, todos sabemos que se saludan con dos besos, como en muchos lugares de Latinoamérica. Pero en cambio, en el Reino Unido no hay una regla general para saludarse, por lo que los más amistosos y conocidos pueden darse un abrazo, mientras que los más serios pueden estrecharse las manos.

Si no sabes bien como saludar, lo más seguro es hacer un movimiento de cabeza acompañado de un “hello”, aunque no significa que te ahorrarás el momento incómodo de no entender qué hacer ¡Hasta a los británicos les pasa!

El acento inglés

Aunque para nuestro oído el acento británico es siempre el mismo, existen muchísimos. En realidad, se calculan que cada 40 kilómetros, el acento cambia. Es por eso que los ingleses “juegan” a adivinar la procedencia de su interlocutor basándose en su acento. Así, ellos identifican de qué parte de Londres es una persona basándose solo en cómo habla. También, puede mostrar acento rural, que es más fácil de descifrar. ¡Es una excelente manera de romper el hielo en una conversación con alguien nuevo! Siempre que tengas el oído agudizado.

¿Conocías estas costumbres británicas? ¿Te sorprendió alguna?