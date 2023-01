Juicio por el crimen de Fernando: Máximo Thomsen lloró y pidió disculpas

En la decimoprimera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, este lunes hay dos testimonios clave: declaran Juan Pedro Guarino (22) y Alejo Milanesi (23), los dos rugbiers sobreseídos. También está citado Tomás Colazo (20), un amigo de los ocho imputados que estuvo en el lugar y fue señalado como "el sospechoso número 11" por la querella, aunque no está implicado en la causa por la golpiza mortal.

En una jornada que se prevé será extensa, fueron citados además tres amigos con los que chateó el acusado Blas Cinalli tras el ataque a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell en enero de 2020; y las madres de los rugbiers Máximo Thomsen (23) y de Luciano y Ciro Pertossi.

Además, pidió declarar Máximo Thomsen, el principal acusado. "Quiero pedir disculpas principalmente por que jamás en la vida se me hubiera ocurrido de tener intenciones de matar a alguien, dijeron varias cosas sobre mi. Tuve muchos años, no me reconocía. Quiero pedir disculpas porque es algo que nunca hubiera buscado", dijo.