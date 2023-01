Preocupa el vandalismo en Metán, rompieron macetas, vidrieras y grafitearon monumentos

La tranquilidad en las calles de Metán se vio interrumpida debido a los actos de vandalismo que han acontecido en las últimas jornadas, con personas que rompieron macetas en la peatonal de esa ciudad, también vidrios de comercios e incluso llegaron a pintar los bustos de próceres instalados en esa localidad del sur salteño.

El medio El Vocero Hoy hizo un seguimiento de los diferentes hechos que estuvieron ocurriendo desde el domingo aproximadamente, siendo uno de los primeros el pasado domingo cuando, promediando las 18 horas, vecinos se toparon con que habían roto las macetas de la peatonal metanense.

Al viralizarse las fotos de las macetas rotas y partidas, con sus fragmentos regados por el suelo y la tierra esparcida en la vereda, los vecinos no tardaron en manifestar su descontento. “Qué mal estamos como sociedad" y "Qué rabia e impotencia da esto", fueron algunos de los comentarios vertidos. Posteriormente se supo que gracias a las cámaras de video vigilancia, se pudo identificar al responsable de estas roturas, un masculino mayor de edad.

No obstante, el medio citado sumó un segundo caso que pasó en la peatonal Alberdi de Metán, donde un grupo de chicos que se movilizaban en motos rompieron la vidriera de un local comercial y la luneta de un auto. "No llegamos a ver bien quienes eran, pero si vimos que eran varios, andan en moto todos juntos, rompieron el vidrio y salieron rápido" reportó un vecino.

Como si esto fuera poco, un tercer caso ocurrió en el barrio Sarmiento de esa ciudad donde en la Plazoleta del Encuentro unos vándalos no tuvieron mejor idea que descargar su ociosidad dañando con graffitis los bustos de próceres instalados en ese cuadrante.

"Esta mañana me di cuenta de lo que habían realizado estos mal vivientes cuando pase por la plaza, no lo podía creer, es una falta de respeto total lo que hicieron", dijo al medio una vecina, con respecto al ataque que tuvieron los monumentos a San Martín, a Belgrano y a Güemes. Por último, los residentes de ese barrio no dejaron de lado que también prendieron fuego a una palmera de esa plaza.