Salteña sueña con entrar a MasterChef y necesita apoyo en redes sociales

María Julia Juárez, una joven oriunda de Rosario de la Frontera, necesita el apoyo de los salteños para poder cumplir un sueño: participar del programa de cocina MasterChef. La ayuda es muy sencilla, solo hay que poner me gusta a su video de presentación de TikTok, arrobar a Telefé en los comentarios y compartir en otras redes sociales para que tenga mayor visibilidad.

“Empezó todo como una idea tirada por mis compañeras de trabajo y mi jefe y a la semana nos enteramos que se había abierto la inscripción y que no era para famosos y me inscribí, esperando a ver que pasaba”, contó a Contacto Noticias la mujer, quien se desempeña como cocinera en un Centro de Primera Infancia (CPI) de la localidad del sur de la provincia.

En este sentido, aseguró que le pidieron que suba un video contando sobre ella y cocinando a TikTok, para ello, debió crearse primero un Facebook y empezar a incursionar en el mundo de las redes sociales. “Me piden que tenga el apoyo de la gente de mi pueblo para que pueda aparecer mucho tiempo en ‘para ti’ y eso me sume puntos arrobando a Telefé para que lo vean”, dijo.

Asimismo, indicó que el amor por la cocina surgió por su papá, quien a los 8 años la sentaba junto a él para enseñarle. “Desde ahí me apasionó. Por ahí no me llevo bien con la pinta del plato, pero con el sabor me llevo bien, pero eso se aprende en la marcha. Me especializo en todo lo que es pastas, por lo general, todo lo que me propongo me sale bien porque lo hago con esmero, con cariño, me gusta cocinar, me gusta aprender a hacer cosas nuevas. Si hay algo que no sé, me pongo, lo hago y a ver que tal me sale”, expresó.