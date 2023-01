Parir en la calle: "No tendría que haber ocurrido, habrá sanciones"

Fue esta mañana cuando se viralizó un video en el que denunciaron que una mujer no quiso ser atendida en el hospital Papa Francisco, ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta, quien rompió bolsa afuera del nosocomio y dio a luz en medio de la calle.

En medio de las repercusiones de lo ocurrido el doctor Daniel Mamaní, gerente del hospital, dialogó con Multivisión Federal donde reconoció que “no tendría que haber ocurrido” tal episodio, anticipando que “se tomarán las medidas correspondiente, se informó al Ministerio de Salud, se hará llegar todo lo actuado aquí con las sanciones disciplinarias” que deban hacerse”.

“Fue una situación desagradable la que vivió esta señora que no debería haberlo vivido nunca”, comenzó su descargo Mamaní quien continuó diciendo: “La cobertura de guardia con médicos en el hospital está asegurada, todos los días tenemos médicos, tenemos que ver qué pasó en la admisión de acuerdo con la adminisionista, de decir solamente que no teníamos tocoginecólogo (que esa sí es una realidad), peor la atención de urgencia si se está realizando”.

A esto contó que, tras tomar conocimiento de la situación anoche, afirmó que “se están tomando las medidas correspondientes, se informó al Ministerio de Salud que se hará llegar todo lo actuado aquí con toda la información para pedir las sanciones disciplinarias como corresponde”.

Como dato dijo que, desde el hospital, no tienen registros de controles prenatales a la mujer que dio a luz en la calle, pero que de todas formas “esta situación no tendría que haber sucedido y no tiene que volver a suceder”, se sinceró reiterando que habrá medidas.

También subrayó que, tras el episodio filmado y viralizado, tanto la mujer como su bebé fueron trasladados hasta el hospital Materno Infantil para su atención, con la derivación de los profesionales. “Ya se ha dispuesto que, una vez dada el alta a ambos, serán controlados en el primer nivel con seguimiento para la mamá como para el bebé”, concluyó.

“Médicos de guardia sí tenemos, médico tocoginecólogo no tenemos”