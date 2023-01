“Mi señora no daba más, sentí que algo se me cayó en el pie, miré abajo y era la bebé”

En medio de las repercusiones del video que está circulando por estas horas en Salta, se conoció el dramático relato del padre de la beba que nació en la calle porque no quisieron atenderlos en el hospital Papa Francisco, hecho que sucedió durante la madrugada y en el que le negaron hasta la ambulancia.

“Mi señora estaba con muchos dolores, por eso fuimos al hospital Papa Francisco. Cuando llegamos ella se bajó de la moto primero para que la vayan atendiendo mientras yo dejaba la moto. Cuando yo la alcanzo veo que ella se volvía, me dijo que no había médicos que no la iban a atender. Nos atendió la señora de recepción, Claudia Cerda”, contó el hombre al medio Todo Salta.

El hombre ingresó nuevamente al hospital para pedir que llamaran a una ambulancia porque su esposa no daba más de los dolores, en recepción le dijeron que él debía llamar al 911 para pedir la ambulancia que los trasladara al hospital Materno Infantil. Afuera del hospital había una ambulancia estacionada pero no les ofrecieron ningún tipo de ayuda.

“Estábamos por llamar un remis y se me acercó una señora para ofrecernos ayuda y trasladarnos hasta el Materno, le dije que sí. Cuando estábamos por cruzar la calle, ella no aguantó, se quedó quieta, rompió bolsa, no podía seguir caminando, le templaban las piernas. La agarré porque se estaba por caer, en ese momento sentí que algo se me cayó en el pie, miro hacia abajo y ella tenía el pantalón bajado y la bebé en el piso”, relató.

La mujer que les ofreció ayuda se acercó rápidamente mientras otras personas fueron corriendo al hospital para pedir que los atiendan. “En ese momento salió un médico y enfermeros con una camilla. Alzaron a la bebé y la llevaron hacia adentro, subimos a mi señora a la camilla y fuimos adentro del hospital. A mi bebé ya la habían puesto en la camilla y había como 4 o 5 enfermeras alrededor”, sostuvo.

El padre de la beba dijo que no lo dejaron acompañar a su esposa ni a su hija. “Me sacaron afuera. Con la ambulancia que estaba ahí afuera primero llevaron a la bebé al hospital Materno Infantil y a los 5 minutos llegó otra ambulancia para llevar a mi señora", concluyó su descargo al medio citado.

"Me dijeron que la bebé está bien pero la iban a tener en observación 12 horas por el golpe en la cabeza”