¿Sin techo? Afirman que "no falta mucho" para que el dólar blue toque los $400

La economía Argentina no está teniendo un buen comienzo de año, luego de confirmarse la inflación del 2022 a casi 95% y el dólar ilegal o blue cotizando a valores récords acorde pasan las jornadas, cerrando su venta a $381 este martes, rompiendo su propio techo. ¿Qué hay para entender de todo?

Para despejar dudas InformateSalta se comunicó con el economista Julio Moreno quien explicó a qué se debe esta escalada en la cotización del dólar informal. “Hay que entender que no hay confianza, el dólar está siguiendo concretamente a la inflación, más una cuota de especulación”, señaló como factores.

A esto sumó que el dólar ya pasó a ser “un producto más que se va a cotizar, con todas las ventajas y desventajas, de ir acompañando la inflación”. En cuanto al dólar oficial que se vende en los bancos y a una brecha del 100%, consideró que “tendrá que continuar ese ascenso siguiendo la inflación”.

“Ya tenemos una economía semidolarizada, eso hace que todos los precios vayan acompañando a la inflación, más esa cuota de desconfianza nos perjudica”

Con todo esto, ¿cuánto podría faltar para que el dólar blue toque los $400? Para Moreno es algo inminente. “Por este camino no falta mucho, el planteo es que no hay estabilidad y no hay reglas de juego claras, vean ahora con la visita de Lula (Da Silva) a Argentina, con esto de tener una moneda común, dijeron que el Real seguirá siendo la moneda fuerte de Brasil, ya cerraron la puerta”, espetó.

Por último y sobre la iniciativa de generar billetes de mayor valor como $2000, $5000 y $10000, Moreno dijo que en caso de emitirse, sería un reconocimiento del proceso inflacionario que vive el país por parte del Gobierno. “Todas son medidas electorales, serán decisiones que harán falta a la economía para sacar la cantidad de billetes y ceros” que hay en el mercado, dijo para concluir.