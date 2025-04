Dólares paralelos: El valor que prevé la city tras guerra comercial y las demoras del FMI

Los dólares financieros, Contado con Liquidación y el dólar MEP, acentuaron su tendencia alcista el viernes y el riesgo país superó la barrera de los 900 puntos, su máximo nivel desde noviembre.

Esto fue resultado de la escalada de la guerra comercial internacional y, en el plano local, por la incertidumbre sobre el futuro régimen cambiario que surgirá del acuerdo con el FMI. Los analistas prevén que la volatilidad de los dólares financieros seguirá hasta que se disipe esa duda, y hay quienes estiman que podrían alcanzar a los $1.400 si se extiende el mal clima financiero externo.

El Grupo SBS sostuvo que la incertidumbre del mercado radica también en cuánto será finalmente el desembolso inicial del FMI, en la libre disponibilidad de los mismos, las metas cuantitativas que establezca el acuerdo, entre ellas la pauta de reservas netas, y la hoja de ruta para salir del cepo.

En ese marco, el viernes un cable de Bloomberg señaló que "todavía no hay consenso entre los miembros del directorio sobre el tamaño del desembolso inicial", según reveló una fuente involucrada en las negociaciones a esa agencia.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva había declarado el 31 de marzo que consideraba "razonable" un desembolso inicial del 40% del monto total del acuerdo por u$s20.000 millones que solicitó el Gobierno, lo que representaría unos u$s8.000 millones.

Los factores de incertidumbre de la City y el papel del FMI

Un informe de la consultora 1816 planteó: ¿Alcanza los u$s8.000 millones?. Y alegó que si el riesgo país, que en los últimos tres meses trepó desde 570 puntos básicos hasta 925 puntos el viernes, "comprime lo suficientemente rápido puede que si; pero si el soberano sigue sin acceso al mercado internacional de deuda en el futuro previsible, luce muy improbable que se puedan mantener en el BCRA las divisas que nos el FMI sin una modificación sustancial en el régimen cambiario".

En ese sentido, la consultora le asigna "buenas chances a la eliminación del dólar blend lo que debería impactar en el CCL y la brecha". Y remarcó que la "gran incógnita sería si el dólar financiero pasará a moverse con banda. O más fundamentalmente: ¿el FMI permitiría que el BCRA use reservas para intervenir en ese mercado?".

Por su parte, la consultora EconViews hizo hincapié en que la vuelta de Trump "pasó de ser un notición a un dolor de cabeza, no solo por los efectos de la política arancelaria, sino también porque las expectativas de una fuerte recesión hicieron caer las bolsas en el mundo, y la suba del riesgo país nos aleja de poder emitir bonos por un tiempo".

"A esto se suma que sigue la incertidumbre del programa con el FMI y el futuro del dólar (o del pobre peso) y el rechazo a los pliegos de Lijo y García Mansilla a la Corte Suprema, otro revés para Milei", agregó.

La consultora alegó que "es difícil calcular los efectos que tendrá, pero seguramente tendremos un menor crecimiento mundial (con riesgo de recesión en Estados Unidos) y, por ende, menos demanda agregada, lo que puede presionar el precio de commodities para abajo". Y advirtió que "esto tendría un fuerte impacto para Argentina, dependiente de las exportaciones agrícolas y (ahora) del petróleo para hacerse de dólares".

Además, remarcó que "en el medio de este lío, Milei viajó a Estados Unidos con la excusa de recibir un premio, aunque seguramente también para conseguir apoyo en la negociación con el FMI". Y especuló que "el viaje no parece haber sido demasiado exitoso, porque no logró encontrarse con Trump como en otras ocasiones (al menos no hubo foto)".

"Más allá del peso de EE.UU. en el directorio del FMI, habrá que ver que harán otros miembros, como Japón, Países Bajos y Alemania, que son más renuentes a ser generosos", destacó.

La consultora evaluó también: "Del viaje repentino a Estados Unidos se desprende que las negociaciones están tensas y que ahora Argentina tiene urgencia. El Gobierno sigue presionando por más dinero adelantado y menos cambios en el esquema cambiario, y el Fondo no está cómodo con el cepo y el tipo de cambio".

Por otra parte, entre los focos de dudas sobre el acuerdo con el FMI, los analistas de PPI subrayaron que Mauricio Claver-Carone, enviado del Departamento de Estado para América Latina bajo la administración de Donald Trump, afirmó que Estados Unidos espera que las negociaciones entre Argentina y el FMI sean exitosas y destacó a Javier Milei como un aliado de Estados Unidos.

Sin embargo,marcó un punto de clave: "El Departamento de Estado no ve con buenos ojos la continuidad del acuerdo de financiamiento que Argentina mantiene con China a través del swap, el cual actualmente representa el 47% del activo de las reservas brutas al 31 de marzo".

Dólares paralelos y riesgo país: las causas del salto

El dólar blue cerró el viernes estable en $1.310,con lo cual tuvo una suba semanal de $10, aunque durante la semana tocó los $1.325. En tanto, el CCL y el MEP finalizaron en $1.337,05, y $1.340,44 con lo que registraron alzas diarias de 1,3 y 1,6% en medio del derrumbe financiero global, y en la semana escalaron 2,1% y 2,9% respectivamente.

El operador Gustavo Quintana atribuyó la tendencia alcista firme de los dólares financieros a "la incertidumbre derivada de los acontecimientos en el mundo" y sostuvo que "la situación de todos los mercados es muy complicada y eso, naturalmente, contagió y estimuló el proceso de dolarización de portafolios".

Y explicó que en el caso del dólar blue no subió tan fuerte porque "no debe haber mucha plata en circulación, es un mercado más chico y que opera todo contra entrega física, el que está dolarizado no vende y el que no compra es porque no tiene plata".

Por su parte, el economista Federico Glustein dijo que la suba de los dólares financieros y el riesgo país en alza "muestra que hay una menor confianza en el programa y que piden certezas sobre el acuerdo con el FMI", y enfatizó que a eso "hay que agregar los aranceles de Trump y las perspectivas de tasa en EE.UU. que suman condimento negativo al endeudamiento en el mercado".

"Esta incertidumbre global hace saltar las cotizaciones", subrayó.

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber explicó que la dinámica de "los dólares financieros están más sujetos al negativo clima externo", mientras que el dólar blue "es más de ahorristas minoristas y, por ello, podría estar menos contagiado por el 'sell-off' global".

A su vez, María Belén San Martino, economista de Balanz, afirmó que "la suba del riesgo país se enmarcó en una jornada muy negativa para los mercados globales".

"Las tensiones comerciales, el temor a una desaceleración de la economía mundial y la posibilidad de una recesión en Estados Unidos generan un clima de incertidumbre que podría derivar en una postura de risk-off en los mercados, lo que afecta particularmente a economías emergentes".

Dólares financieros: ¿rumbo a los $.1400?

Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, afirmó que "la volatilidad continuará hasta que se definan aspectos esenciales del acuerdo con el FMI, como la magnitud de los desembolsos de este año y el marco monetario/cambiario del acuerdo".

Quintana aseguró que "los próximos días están signados por la gran incertidumbre y nerviosismo internacional y, por lo tanto, de difícil pronóstico". Por lo pronto, considera que seguirá la volatilidad.

Por su parte, Ber manifestó que "continúa el reacomodamiento de los dólares financieros, aunque de manera gradual y ordenada dentro del complejo escenario externo". Y pronosticó que "en caso de extenderse el turbulento clima externo, podrían seguir en ascenso gradualmente hacia los $1.400, una brecha en torno al 30%".

A su vez, estimó que "si sigue el adverso clima externo, el anuncio del acuerdo con el FMI podría tener un efecto en los dólares financieros más limitado, aflojando hacia la zona de los $ 1.300, una brecha del 20%".

Glustein auguró "algunos días más de alza de los dólares paralelos como consecuencia de la incertidumbre local e internacional". Y aseveró que "la volatilidad va a continuar hasta que no haya un acuerdo firmado concreto".

En ese marco, vislumbra para los dólares financieros "un techo de $1.360 para los próximos días con un piso de $1280 si mejora el panorama".

Consideró que el anuncio del acuerdo con el FMI "podría mejorar el escenario, pero también es cierto que complica otros aspectos como el esquema cambiario y si es flotación, a cuánto".

De todos modos, el experto no cree que los dólares escalen a $1.400 porque espera que el Gobierno saldrá a intervenir para evitar eso: "Lo veo más jugando a dejar un valor por debajo de los $1.360".

Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, prevé que ante un escenario de mayor tensión internacional "vamos a tener mucha presión en los tipos de cambio" paralelos.

A su criterio, a la espera de los detalles del acuerdo con el FMI los dólares paralelos oscilarán "entre $1.300 y $1.350, con un BCRA que va a seguir perdiendo reservas porque va a tener que intervenir fuerte para poder mantener la brecha lo más tranquila posible", pero acotó que "no veo que lleguen a los $1.400 por el esquema de contención que tiene el Gobierno".

"La presión cambiaria va a continuar hasta que no llegue el acuerdo con el FMI. Pero a la vez, esta guerra comercial puede empezar a afectar los precios de la soja en un contexto donde se espera la liquidación de la cosecha gruesa. Habrá que ver qué impacto puede tener porque eso también es un factor que puede incidir en el sendero de los tipos de cambio", esgrimió.

Para la economista Natalia Motyl, la suba de aranceles de Trump "podría generar una caída en nuestras exportaciones, deteriorar la balanza comercial y forzar una devaluación del tipo de cambio".

"Este escenario es anticipado por el mercado, que comienza a demandar más dólares como cobertura. Por eso, es probable que en los próximos días veamos una mayor presión sobre los dólares financieros".

Según su visión, "puede ser que los dólares financieros se mantengan en un rango de entre $1.250 y $1.350 durante abril, con cierta volatilidad en función del flujo de noticias y decisiones gubernamentales".