Semana clave en los mercados: ¿Podrían los aranceles de Trump desatar un caos a nivel global?

La guerra comercial desatada por Donald Trump, con aranceles que van del 10% al 50% a países como China, Japón, Vietnam y la Unión Europea, ha generado una sacudida en los mercados financieros globales. En los últimos días, las bolsas han sentido el impacto: el S&P 500 ha caído un 12% desde su máximo de febrero, entrando en terreno de corrección, mientras que el Dow Jones se desplomó más de 1,600 puntos el jueves pasado, una baja del 4% que marcó su peor día desde mediados de 2020. Los inversores temen que este lunes las cosas empeoren, con analistas alertando sobre la posibilidad de un "lunes negro" que no solo golpee a las bolsas, sino que arrastre consigo al sistema financiero mundial. La incertidumbre reina mientras el mundo espera las próximas movidas de Trump.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei monitorea la situación con cautela. Aunque en público han evadido cualquier crítica directa al presidente estadounidense, en privado la escalada arancelaria no es bien recibida. La economía local, altamente dependiente de las exportaciones y sensible a las turbulencias externas, podría sufrir un duro revés si el conflicto se prolonga. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene una postura estratégica: confía en que la guerra comercial no llegue a un punto de no retorno y que Argentina pueda sacar ventaja de las negociaciones que se avecinan. La esperanza es que, al mantener una relación pragmática con Estados Unidos y aprovechar las tensiones con otros actores como China, el país logre posicionarse como un socio beneficiado en un eventual reacomodo del comercio global.

Curiosamente, la presión de Trump parece estar empujando a varios países a buscar acuerdos bajo condiciones forzadas. Un caso destacado es el de Vietnam, que recibió la tarifa más alta, un 46%. En respuesta, su presidente se comunicó directamente con Trump y le propuso un acuerdo de libre comercio entre ambos países, una oferta que el mandatario estadounidense no dudó en celebrar como un logro personal en su red social. Otros líderes mundiales, desde Japón hasta la Unión Europea, también han dado señales de estar dispuestos a sentarse a la mesa, aunque sea a regañadientes, para evitar un colapso económico mayor.

En este contexto, las palabras de Marko Kolanovic, ex estratega jefe de JP Morgan, aportan una perspectiva clave. "Trump ahora ha convencido a todos de que está loco y listo para una recesión global", señaló. "Un farol y luego viene la ’negociación’. Recibirá presión durante el fin de semana". Kolanovic argumenta que, dado lo impredecible de Trump, "el riesgo de un squeeze alcista a corto plazo es mayor que el riesgo a la baja". Si Trump modera su postura tras las presiones internacionales este fin de semana, los mercados podrían repuntar, evitando un desastre. Para Argentina, este sería el mejor escenario: una desescalada que le permita navegar la tormenta y capitalizar las oportunidades que surjan. El lunes será un día decisivo para saber si la apuesta de Milei da frutos o si el mundo se enfrenta a una crisis aún más profunda.

Un asesor económico de Trump dijo que más de 50 países buscan acuerdos comerciales con EEUU tras el anuncio de los aranceles

Más de 50 países han contactado a la Casa Blanca para negociar acuerdos comerciales tras los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, según informó Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, en ABC News. Los aranceles, anunciados el miércoles, han desatado temores de una guerra comercial global, con China respondiendo con gravámenes de represalia y las acciones estadounidenses cayendo un 10% en dos días, la peor semana desde la crisis de COVID-19.

A pesar de la agitación, funcionarios como Hassett defienden la medida como un reposicionamiento estratégico de EE.UU. en el comercio mundial, mientras niegan que busquen presionar a la Reserva Federal para bajar tasas de interés. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, restó importancia a la caída del mercado en NBC News, afirmando que no hay razones para anticipar una recesión gracias al sólido crecimiento del empleo en EE.UU. Sin embargo, los aranceles de Trump han generado preocupación entre economistas y el jefe de la Reserva Federal, quienes advierten sobre riesgos de inflación y daño al crecimiento económico. Mientras tanto, líderes como el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, han ofrecido concesiones como aranceles cero y más inversión en EE.UU., mostrando disposición a negociar bajo presión.

A pesar de las caídas bursátiles y la incertidumbre, el gobierno de Trump insiste en que las perturbaciones son temporales. Hassett argumentó que los exportadores podrían bajar precios, minimizando el impacto en los consumidores, mientras Bessent destacó datos positivos de empleo como señal de estabilidad. Sin embargo, los mercados se preparan para otra semana volátil, con inversores atentos a las consecuencias de los aranceles y las negociaciones que podrían definir el rumbo económico global en los próximos días.