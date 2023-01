Manes pidió sumar a Urtubey y Schiaretti a Juntos por el Cambio

Alejado de la política provincial, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, junto al mandatario cordobés Juan Schiaretti, se muestran como una alternativa de gobierno seria y “por fuera de la grieta” de cara a las elecciones nacionales.

Hace algunas semanas, ambos dirigentes manifestaron su deseo de ser precandidatos, por fuera de la “confrontación permanente”. “Lo que queremos es ofrecer una alternativa que le permita a los argentinos pasar por arriba esto que detiene a la Argentina", dijo Urtubey.

Ahora, sus nombres fueron puestos en el tapete por la mesa chica de Juntos por el Cambio. Fue el diputado radical Facundo Manes, quien pidió incorporarlos al espacio. "Tenemos que ampliar la coalición, sería bárbaro que vengan, hay que construir una gran coalición opositora al kirchnerismo", expresó.

Manes puso como ejemplo la incorporación de Miguel Ángel Pichetto, quien durante años fue jefe de bancada del Senado del peronismo, como compañero de fórmula de Mauricio Macri para las elecciones de 2019 y que hoy sigue formando parte de la coalición opositora con su espacio Encuentro Republicano Federal.

"Eso se tiene que hacer con otros sectores, Schiaretti tiene gestión, tiene mucho prestigio, sería bienvenido en la coalición, pero hay que ampliarla como hizo Macri con Pichetto. Hay que ver si quiere él", manifestó respecto al mandatario cordobés.

Sin embargo, el dirigente radical puso como límite a la figura de Javier Milei, con quienes algunos sectores de JxC buscan tener un acercamiento. "El límite es la gente que no quiere el sistema, que no quiere progresar, que no quiere la convivencia, el límite es la falta de sensatez", respondió.

Por último, sostuvo que es necesario plantear un acuerdo programático en base a un ideario común y advirtió: "No podemos para ganar una elección poner a todo el mundo".