Tras viralizar el video del policía cobrando coima, la denunciante fue amenazada

InformateSalta dialogó con Sol Ibáñez, la joven que publicó el video en donde se puede ver a un oficial de seguridad que debía custodiarla, cobrando coima. Hace aproximadamente 15 días se le había designado la consulta por un conflicto con un taller mecánico ilegal ubicado en su misma cuadra.

“Agradezco que el video se haya hecho viral, se comunicó conmigo Isabel Soria, me pidió disculpas por la situación, me citaron al ministerio de Seguridad donde me explicaron cómo iban a seguir los procedimientos a partir de la denuncia que hice”, contó.

Ayer se conoció que el jefe de la Policía de la Provincia de Salta, Miguel Ceballos, procedió a la suspensión preventiva del suboficial que prestaba servicio en el lugar.

“Me dijeron que la instancia que sigue es ir a declarar, mostrar los videos de la cámara de seguridad. Ayer vino una nueva custodia de otro sector de zona Sur. Se entrevistaron conmigo, preguntaron sobre la situación, hubo otro trato muy diferente al que tuvimos antes”, agregó.

La joven indicó que enfrentaron varias irregularidades con el destacamento de Docente Sur, “desde una simple notificación para una mediación o para una citación, siempre me llegaban a último momento, nunca se cumplían con los plazos. Cada vez que yo llamaba para pedir un patrullero o un policía nunca había móvil a disposición”.

La denunciante contó que recibió varios comentarios agresivos después de viralizar el video. “Entiendo que es alfo fuerte, pero con mi familia venimos hace años detrás de esto y recién están tomando cartas en el asunto. Era constante el hostigamiento que estábamos recibiendo. Nosotras somos las denunciantes pero sentíamos que defendían más a los denunciados que a nosotras, siendo mujeres”.