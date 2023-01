Policía corrupto, debía custodiar la zona, recibió un soborno y se fue

"¿Cuanto vale mi seguridad y cuidado?", dijo Sol Ibáñez en un tweet luego de revisar las cámaras de seguridad de su casa y descubrir que para su asombro, el policía debía custodiar el lugar y luego de recibir un soborno de "¿$2.000?" abandonó la zona.

A través de FMAries, Sol comentó que hace una semana recibió la consigna policial ambulatoria ya que querían corroborar si las reiteradas denuncias que realizó eran ciertas. Es que denunció la existencia de un taller mecánico ilegal que realiza ruidos molestos, le bloquea la salida del garaje y le genera distintos inconvenientes.

"Al principio la consigna iba a ir desde las 17:00 a las 23:00, pero solamente pasó una hora. A las 20:00 el policía se acerca hasta el domicilio denunciado, realiza un preguntas y la persona responde. Al momento de irse, un hombre le acerca $2.000 al policía. Luego de esto se fueron y el policía no volvió", dijo la joven preocupada por su seguridad.

En este sentido reclamó que se comunicó con el destacamento para consultar sobre lo sucedido, pero no recibió respuestas y le dijeron que no había informe del día. "Por cualquier duda o consulta por el video que haga la denuncia pero ellos no podían hacer más".

A través de redes sociales, la salteña comentó cada uno de los problemas que tiene con sus vecinos. La Secretaria de Seguridad de la Provincia, Frida Fonseca, le aseguró que se iba a investigar y a tomas las medidas correspondientes.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por InformateSalta la consigna se asignó a la cuadra para corroborar las denuncias. Sobre el oficial, este se encuentra apartado de su función y siendo investigado por lo ocurrido.

El taller denunciado "tienen dos clausuras que nunca respetaron. Me dicen que el caso ya llegó a su estancia final, pero me sorprende porque todos los días le mando videos de los ruidos o como me tapa el garaje. Siempre me dan la misma respuesta, no van a hacer más porque no hay más que hacer", finalizó Sol.