Duele el bolsillo: A un mes de las clases, así están los precios de los útiles

Será desde ahora que los chicos comenzarán a disfrutar con más intensidad cada instante de las semanas de vacaciones que les restan, ya que será en un mes cuando alumnos y escuelas se reencuentren para dar lugar al comienzo de un nuevo ciclo lectivo en la provincia de Salta.

Y si bien el periodo de vacaciones no terminó, son muchos los padres que ya comienzan a mirar con cautela las vidrieras de los comercios salteños para empezar a calcular cuánto costará armar la mochila. Aquellos que lo hicieron a comienzos de mes, podrán notar que algunos precios ya subieron, mientras que unos pocos no variaron sus costos.

Así lo pudo saber InformateSalta quien salió a las librerías de la ciudad para realizar un relevamiento de precios de aquellos útiles que no pueden faltar en las mochilas de los chicos, con lo preciso y necesario para que puedan iniciar las clases el 27 de febrero entrante. ¿Cuáles son estos precios?

Para empezar los que se mantienen iguales, los cuadernos A4 se consiguen desde $1300 a $3800, las cajas de fibrones con 15 colores parten en $2300 y llegan a los $4000, como las cartucheras que rondan entre $2900 y arriba de los $10.000. A estos hay que sumar los cuadernos A3 que tienen un precio base de $1200, los correctores a $200 y también el bloc de hojas para carpetas 3 anillos, entre $1900 y $4100.

En cuanto a los productos que subieron sus valores, las cajas de lápices de 36 colores aumentaron en semanas, ahora cuestan $7000, la caja común de lápices que llegaba hasta $1500 ahora ya roza los $7000, siempre dependiendo la marca y cantidad de las unidades.

Algo que también incrementó es el bloc pequeño de hojas para carátula, que del tope de $300 ahora cuestan $350. También están los cuadernos pequeños rayados o cuadriculados, que de los $800 ahora tienen $1400 de máximo, siempre dependiendo la marca.

Las lapiceras, que rondaban de $250 a $400, ahora llegan a los $1000