Agencias de turismo esperan que Pre Viaje 4 reduzca la estacionalidad

La vicepresidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo, Lía Rivella dialogó con InformateSalta y se refirió al programa que busca fomentar la actividad turística en los meses de temporada baja.

“Recién hoy nos llegó alguna información sobre Pre Viaje 4, sería para viajar en Mayo y Junio, siempre con la intensión de amedrentar la estacionalidad, las temporadas bajas. Siempre es bueno un programa donde sea beneficioso para las dos partes, para el que viaja como para el que vende”, señaló.

Rivella consideró que si bien es positivo el beneficio nacional, “lo ideal sería poder trabajar y tener una buena estabilidad sin necesitar este tipo de programas. Para la mayoría es beneficioso y sirve de alguna manera, pero lo ideal sería tener una seguridad económica más estable”.

La subsecretaria agregó que desde el sector esperan que no sea como el Pre Viaje 3 porque no nos dejó en una muy buena situación con respecto a los pasajeros. "Se cortó antes de lo anunciado. El tiempo para trabajar fue muy corto. Nosotros seguimos todo un proceso para concretar una reserva, primero hay que hablar con los pasajeros para saber qué quieren y por cuántos días, después hay que hacer reservas y esperar confirmaciones, todo lleva un tiempo que en el pre viaje anterior no tuvimos”.

Alojamientos ilegales

Sobre la reciente clausura de hospedajes que no están habilitados en el registro provincial, tras inspecciones realizadas por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Turismo, Rivella señaló que es positivo que se intensifiquen los controles.

“Hubo una movida de parte de integrantes de la Cámara de Turismo donde somos también parte desde la Asociación de Agencias de Viajes. Apoyamos todas las acciones que apunten a erradicar el comercio ilegal. Es un trabajo de nunca acabar, es algo que nos deja en una posición de muchas desventajas. Queremos que los controles sean sostenidos en el tiempo”, manifestó.