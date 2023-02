Nueva moratoria: "Hay muchas mujeres que cumplen la edad pero no pueden jubilarse"

Tras conocerse las intenciones del gobierno nacional de extender la moratoria existente y las criticas de la directora de ANSES, Fernanda Raverta, que cuestionó a la oposición a quien acusa de no querer debatir el nuevo régimen, InformateSalta dialogó con la abogada previsional Julia Toyos, quien comentó que la nueva moratoria permitiría a más personas jubilarse.

"La diferencia del proyecto de ley de la nueva moratoria es que permite que más personas accedan a la jubilación porque hoy solamente se pueden regularizar deudas hasta 2003, entonces hay muchas mujeres, porque son sobre todo mujeres, que cumplen la edad y no llegarían a regularizar el periodo de 30 años de aporte. Hoy una persona que cumple 60 años no se puede jubilar, es por esto que quieren extender 5 años más para que la gente pueda acceder al beneficio jubilatorio", explicó.

En este sentido continuó detallando que la moratoria finalizó en diciembre por lo que actualmente no se puede disfrutar del beneficio y aclaró que: "Si la sacan por decreto va a ser una prórroga de la ley 26.970 no va a ser una nueva ley a no ser que se animen a legislar por decreto y establezcan una nueva moratoria".

Para finalizar crítico la ausencia de datos, "no tenemos datos y los publicados por Raverta no son reales, dijo que hay 800.000 personas que con la prórroga podrían jubilarse en todo el país. Si hay algo que uno reclama son la falta de transparencia de datos y estadísticas, no sabemos cuántos son los jubilados por región que podrían acceder a la moratoria".