Guty Fernández, el “hacedor de campeones”, sentará sus bases en Salta para enseñar pádel

Experimentado formador de la disciplina de pádel, que se formó en la escuela de Jorge Nicolini y fue uno de los pioneros en el profesionalismo del deporte en la década de los 90, tendrá su espacio en el club Padel Noa, donde intentará transmitir todos sus conocimientos a todos los que quieran hacer ese deporte de manera amateur o profesional.

El entrenador en diálogo con InformateSalta comentó sobre sus comienzos en los 90 cuando comenzó la explosión de esa disciplina. “Yo vengo del tenis y en los 90 comenzó a explotar, se convirtió en una moda y las canchas de pádel se transformaron en lavaderos de autos. Luego quedó la gente que le gustaba el pádel y que nos dedicamos, de poco comenzamos a trabajar más serio. Ya no era solo para juntarse con amigos”, aseguró.

Para Fernández hay un punto clave para el aprendizaje. “Sino dominás tu cuerpo, no podés dominar un cuerpo extraño, que es la pelota. Muchas veces quiero jugarla allá y no me sale. Pero nunca reviso la punta de mis pies, nunca reviso como queda mi cuerpo y ahí ya la enseñanza no es clase, sino planes de entrenamiento estricto”, dijo.

Sobre su visión al pádel. “No lo veo como una cancha sino como un plano que hay que achicar. Jamás un jugador de primera te va a decir que te gana con el smash”, explicó.

También habló del camino hacia la formación, las herramientas y del talento que hay en Salta. “Es un detalle que lo vas desandando en el camino. Hay que tener dedicación de ir formándolos y convencerlos por donde ir. Eso es lo difícil porque el jugador piensa que sino le pega a la pelotita es una pérdida de tiempo. Yo le preparo el cuerpo para dar el golpe porque es una cuestión de posturas y ahí el jugador se forma, cuando se va nutriéndose de otros conceptos. En Salta hay mucho talento y tienen un referente como Maxi Arce”, confirmó.

Todos pueden aprender a jugar al pádel

Siguió explicando sus teorías sobre el deporte de la paleta. “Todo es importante en el pádel, como coloco mi cuerpo, las transferencias de peso, el tiempo que tengo en pegar a la pelota. Una cosa es chocar la bola, seria tu dni, otra cosa es el tiro que pienso hacer con ese golpe. El golpe tiene intensidad cuando tiene dirección”.

Fernández comenzó sus clases en Padel Noa, con una gran convocatoria y espera continúen así los próximos meses. “Todos pueden jugar al pádel, no importa la edad”, finalizó.