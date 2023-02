Fue a un local de ropa, no la dejaron entrar porque no vendían talles grandes

Es lo que le pasó a Martina, una influencer salteña que expresó su indignación en las redes sociales tras vivir un duro momento. Entró a un local de vestidos pero la discriminaron, le pidieron que se retirara por su talle.

“Es muy difícil salir a comprar ropa en Salta sin pasarla mal. Tenemos naturalizado que vamos a entrar a un local y no vamos a encontrar ropa. Está mal pero lo tenemos que naturalizar. Lo que me pasó el otro día fue que en un local directamente no me dejaron ver la ropa, me dijeron que no había ropa para mí con un tono despectivo, me dijeron que me retire”, contó en InformateSalta.

La joven contó que es un local de vestidos elegantes en la galería Free Shop, pero no recuerda el nombre. “Estoy acostumbrada a no encontrar talle pero no al maltrato que recibí”, expresó y agregó que “cuesta mucho más caro la ropa en talles grandes, no debería ser así”.

Martina lamentó que “un solo comentario despectivo te golpea años de superación, de fortalecer la autoestima. Sé que en el 98% de los locales de ropa de Salta no voy a encontrar talles para mí. Yo no me visto con lo que quiero, me visto con lo que puedo, es muy injusto”, analizó.

Como recomendación para personas que sufren de la misma situación, Martina recomendó: “Trato de rodearme y seguir a personas que tienen los mismos problemas que yo, ver contenido con cuerpos como el mío. Rodearme de gente con la que me veo representada, tratar de consumir eso”.

La joven analizó que “el problema no somos nosotras el problema es el sistema, entender eso hace que no odie mi cuerpo. Por qué voy a odiar a mi cuerpo si con mi cuerpo puedo hacer muchas cosas, vivir, correr, bailar, disfrutar mi sexualidad. Me creo un entorno saludable para mi mente”.