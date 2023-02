“Mi hermana está en un profundo sueño, tengo esperanzas que va a despertar y decir su verdad”

Camila Spears, una reconocida y querida humorista salteña, se encuentra en crítico estado de salud luego de un confuso episodio que involucra a Luis Martínez, su novio. Él asegura que fue un accidente, pero la justicia decidió detenerlo por intento de homicidio.

Con el correr de las horas, se van conociendo más detalles del hecho, su hermana Jorgelina rompió el silencio y contó a Todo Salta Noticias cómo era la relación de su hermana con el acusado. Aseguró haber presenciado hechos de violencia psicológica y verbal hacia Camila.

“La verdad la sabe mi hermana y su compañero Luis. En este caso, mi hermana no puede hablar, no puede decir nada, no se puede defender. Si vamos a los hechos que relata Luis, él dice que fue un accidente, pero en el estado en que se encuentra mi hermana, es difícil interpretar que es un accidente. Su golpe o la lesión que tiene, solamente en su cabeza, no la tiene en otra parte del cuerpo. Pienso que, si una persona se cae, de la manera en la que el manifiesta que se cayó, podría tener otra lesión”, dijo.

Si bien ella descree que haya sido un accidente, opta por la prudencia y el respeto. “Mi hermana ahora está en un profundo sueño y tengo esperanza que si va a despertar, y que va abrir sus ojos y va a poder decir su verdad, pero ahora que él está privado de la libertad, tiene mucho tiempo para reflexionar, tiene tiempo para pensar todo lo que hizo, todo lo que pasó y le pido que por favor diga la verdad”, expresó.

Una fuerte discusión, dos días antes

En este sentido, contó que el martes de esta semana, a pareja habían mantenido una fuerte discusión, en la que él se negó a irse con la excusa que en el departamento están todas sus cosas.

“Eran momentos o fueron momentos y horas, donde yo le pedí a él que se viniera a mi casa cuando ellos estaban discutiendo y le pedí por favor que viniera, volví a hablar con ellos dos juntos, el no aceptó y se quedó ¿por qué se quedó? ¿para qué se quedó? Para seguir hostigándola, para seguir poniendo fuego a la discusión”, manifestó.

Con lágrimas en sus ojos, aseguró que le prometió a su hermana seguir al pie de cañón hasta que se esclarezca y se haga justicia. “Ella era coqueta, se arreglaba y verla ahora con su carita y su cabecita vendada, operada, luchándola, porque mi hermana la está luchando y sé que va a salir adelante, por eso pido fuerzas, oraciones para ella. Nosotros estamos shockeados, no entendemos nada. Ella de todo te robaba una risa, si estabas mal, siempre transformaba tu dolor en una sonrisa. Mi mamá no puede salir, es una persona grande, pero acá estoy yo y ella sabe que voy a estar”.

Un departamento revuelto, una escena de violencia

Jorgelina pudo ingresar al departamento de Camila, donde se encontró con un panorama que tira por el suelo la versión del acusado. El lugar estaba desarreglado, había cosas rotas, una silla destrozada y el celular de Camila también destrozado.

“La verdad que se me estremeció todo, por lo que se podía visualizar, era un contexto donde claramente se veía que hubo una violencia intensa, para mí no fue un accidente de ninguna manera”, indicó.

Asimismo, desmintió las versiones iniciales de que Camila cayó de un tercer piso. Todo sucedió dentro del departamento, que en su interior tiene un entrepiso con la habitación y no está a una altura mayor de 3 metros. “Era una altura de su pieza que no daba como para esa escena. No estamos hablando de una altura exagerada, ni siquiera decir que las fracturas que tiene allá sido por el golpe que se dio”, finalizó.