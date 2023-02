Piqueteros anuncian cortes de ruta en más de 130 puntos del país

El Polo Obrero anunció este viernes que cortarán las rutas y accesos en todo el país el próximo martes: "“El martes 7 de febrero salimos en una jornada nacional con cortes de acceso y de rutas desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca”. Esto se debe a la suspensión de casi 155 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Desde las organizaciones sociales denuncian que el Ministerio de Desarrollo Social no incluyó a beneficiarios que realizaron la validación de identidad en tiempo y forma para cobrar lo del mes de enero.

Unidad Piquetera, otra organización social, expresó que a los 160 mil suspensiones se les bajarán la totalidad del monto en marzo.

También cuestionaron a los ajustes del Estado que "no solo afectan a los desocupados, las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo, están por debajo de la indigencia, los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de los trabajadores no registrados o ‘en negro’ que supera el 50 % de los trabajadores activos , no hay acceso a la tierra y la vivienda para millones de parejas jóvenes porque no hay obra pública".

Por último, desde Unidad Piquetera, cargaron en contra de las organizaciones sociales oficialistas (Evita, Somos y CCC) ya que "se adaptaron al ajustazo y no abrieron la boca para defender a los compañeros afectados".