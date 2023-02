Emilia Mernes encendió las redes con un minitop cruzado de Versace

Emilia Mernes dijo presente en los Best New Artist de Spotify. Con el estilo audaz que la caracteriza, la joven entrerriana no podía pasar inadvertida. Eligió para la ocasión un total look de Versace y dio de qué hablar.

La cantante no puede con su genio y siempre logra llamar la atención, incluso cuando busca ser “sobria”. En esta oportunidad, se decidió por un conjunto de pantalón negro y top turquesa para la fiesta de Spotify. El outfit se robó todas las miradas.

Bien se sabe que Emilia Mernes ha logrado cautivar al mundo de la música no sólo con su estilo sobre el escenario sino también con su sensualidad. A esto último respondió con creces el “lookazo” que eligió para la fiesta que se realizó en Los Ángeles.

Se trató de un diseño de Donatella Versace muy vanguardista. El minitop elastizado contaba con mangas largas, capucha y lazos que se cruzaban, formando un importante escote y dejando mucha piel al descubierto.

Emilia Mernes y un crop top de Versace al borde de la censura (Foto: Instagram @emiliamernes)

Entre miles de comentarios, la cantante -que tiene 6,4 millones de seguidores en Instagram- recibió un picante elogio Duki, su novio: “Quién pudiera ser esa capucha para cubrir toda tu belleza”, comentó el artista.

CÓMO GANÓ SU FAMA EMILIA MERNES

La multifacética Emilia Mernes se hizo conocida cuando formaba parte de la banda uruguaya Rombai, a la que renunció en abril de 2018 cuando tenía 22 años.

Un año más tarde lanzaba su carrera como solista con “Recalienta”, su primer sencillo. Luego grabó junto al rapero Darell “No soy yo” y ese fue uno de los temas que la catapultaron a la fama. /Vía País