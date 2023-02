Tras quejas, AMT advierte que taxis no puede rechazar viajes cortos en el Aeropuerto

Tomó relevancia en las últimas horas un reclamo por parte de los pasajeros del sistema de transporte impropio en Salta, más precisamente con los taxistas y remiseros que prestan servicio en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, debido a su negativa por brindar servicio a aquellos salteños o turistas que necesitan hacer viajes cortos, recibiendo la negativa de su parte.

Fue el diario El Tribuno quien se hizo eco de esto comendando que varios usuarios se mostraron ofuscados porque los choferes eligen los viajes y se niegan o rehuyen a transportar a gente que vive en zona sur, principalmente.

Una oyente de Radio Salta dio un ejemplo de esta falencia diciendo que, cuando llegó de viaje y al necesitar ser transportada hasta el barrio Intersindical, le negaron el servicio. "Nosotros solamente hacemos viajes a larga distancia", le dijeron los choferes.

Al respecto de esta irregularidad el vicepresidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Gustavo Serralta, se manifestó en diálogo con Multivisión Federal enfatizando que esto no puede pasar, que es ilícita la negativa de los choferes a llevar a los pasajeros sea el destino que sea, anticipando que a futuro habrá controles estrictos, en el marco del reacomodo que están haciendo en el aeropuerto para los taxistas y remiseros que trabajan allí,

Serralta dijo que están “atentos a quejas de público conocimiento, no solo en la falta de servicios ante ciertos vuelos, sino en cuestiones cuando una persona quiere ir a un lugar cerca y le rechazan el viaje”, hechos de los que tomaron conocimiento.

Si bien dijo que esto lo venían hablando con distintos sectores que representan a los choferes, “estos episodios han seguido ocurriendo con residentes o turistas, es por eso que se tomó intervención y se reorganizará el servicio”, sumando como acciones futuras la incorporación de obleas con códigos QR para saber si los conductores están autorizados ya prestar servicio y que lo hagan.

“En caso que no cumplan con el servicio, tenemos determinado tener suplentes para reemplazar a los que no cumplan, para que no quede persona sin contar con el servicio”, anticipó al igual que se colocarán inspectores que organizarán a lois pasajeros en los taxis y remises pero también “para que ningún taxista niegue ningún taxi, sea el destino que sea”.