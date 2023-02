Mangione: "Estamos cansados de que lleguen fundaciones como grandes salvadores y no cambien nada"

El ministro de Salud, Federico Mangione, fue entrevistado por FMAries donde comentó su cansancio respecto a "las diferentes fundaciones que llegan a Salta como los grandes salvadores y en más de 20 años no hayan cambiado nada".

"Lo que estaba pidiendo es que vengan y sean más orgánicos, que comiencen a trabajar con nosotros que los que manejan el sistema sanitario es el ministerio de Salud, no ellos que vienen solos y se ubican en diferentes lugares. Hay fundaciones que vienen con donaciones de leche y nos enteramos que las donaciones son para pacientes recién nacidos y como no lo saben se la entregan a pacientes mayores de 5 años lo que no tiene un beneficio".

En este sentido agregó: "Lo que dije es que quiero que nos organicemos y que no nos utilicen, después salen muy bien en la fotito. Hay fundaciones que manejan pacientes que no estamos enterados, después cuando fallece ¿de quien es la culpa?, la historia clínica se la llevan a Buenos Aires, eso no nos sirve, queremos que compartan la información".

Se debe considerar que "estamos investigando horas guardias que eran capitalizadas en un solo sector, hemos descubierto que en algunos hospitales no están bien rendidas. Hay médicos en el interior que cobran entre $800.000 y 2 millones, algunos médicos, no todos estaban cobrando 400 horas guardia. Es incompatible con la vida"