Sin fórmula confirmada, se lanzó "Juntos Cambia Salta" en busca de la gobernación

En un convocante acto en un hotel céntrico, el diputado nacional Miguel Nanni, junto a la dirigente del PRO, Inés Liendo, entre otros, lanzó oficialmente el frente Juntos Cambia Salta, que está constituido por la UCR y el PRO, entre otros.

El también presidente de la UCR consideró que es importante dar este puntapié y poner el primer ladrillo en esta contienda "que va a ser enorme". “Lanzamos el frente, me parecía esencial que sepan que estamos, que no es todo lo mismo, que no somos una facción más del justicialismo”, sostuvo.

“Hoy escribimos el prólogo de una muy buena página”

En la oportunidad, señaló que el espacio tiene altas chances de gobernar la provincia y no descartó la posibilidad de añadir otras fuerzas. “No alcanza solo con nosotros, vamos a añadir fuerzas, pero bajo la lógica que la suma no sea la resta del mañana”, dijo.

“Queremos construir un frente con mucha coherencia, no me gustan los frentes electorales de ocasión”

Sobre la fórmula que intentará arrebatarle la gobernación al oficialismo, manifestó que son horas claves para las definiciones que se darán a conocer a la brevedad. “Queremos resolver esto en los próximos días, en estas horas que quedan para terminar la semana”, dijo.

¿El candidato a intendente capitalino?

Nanni no ocultó su apoyo a José Gauffin, pero aclaró que es una decisión que tomarán en conjunto con la mesa de dirigentes. “Hace pocos días se pronunció, creo que es un buen candidato y fue uno de los concejales más votados, veremos, que dicen nuestra mesa de diálogo, a mí me gusta mucho”, comentó.

“En Juntos por el Cambio venimos acostumbrados hacer grandes elecciones, entonces, no es descabellado pensar que si hay algo que es posible y está más cerca que nunca es la intendencia de Salta”, agregó.