Reforma de la Carta Municipal: “Es viejísima, hasta su vocabulario es antiguo”

En las últimas horas, el medio Nuevo Diario dio a conocer que mediante el Boletín Oficial quedó promulgada la ordenanza 16.066 que declara la necesidad de la Convención para la reforma parcial de la Carta Orgánica Municipal en Salta Capital, dejando a entrever la posibilidad que junto a los próximos comicios en la órbita salteña se convoque a elecciones para los convencionales.

Con esta situación InformateSalta se comunicó con el concejal José Gauffín quien no ocultó su sorpresa comentando que, oficialmente, no tenían novedades en torno a la elección de los convencionales, rescatando primeramente que de ser así no se cumplen los plazos estipulados por la normativa electoral y conforme a los pasos para una reforma del carácter como para una constitución.

“Ya los tiempos no se dan, esto se debería haber convocado cuando también se hizo con las elecciones de mayo”, explicó Gauffin sumando que declarada la necesidad de la reforma, en el ámbito local ya no hay más responsabilidad de su parte, faltando que se convoque a la reforma quedando esa acción por parte del Ejecutivo Provincial.

No obstante el edil rescató el trabajo que se viene realizando desde la Comisión para la Reforma de la Carta Municipal, escuchando una multivariedad de voces para conocer aquellos puntos a incluir o modificar. “Es un trabajo largo al que le dimos una amplia participación, trabajamos en los últimos 5 últimos meses con reuniones de distintos ámbitos, con los gremios, con el Tribunal de Cuentas y el de Faltas Municipales, con defensores del pueblo, con jóvenes y profesionales”, ejemplificó algunos.

También objetó que la carta en vigencia “es viejísima, es del año ’89, hasta su vocabulario es casi antiguo, todos se expresar y no hubo voz disconforme en no reformar la carta, por tanto esto es amplio, no es como la reforma provincial que modificó un par de artículos”, especificó.

¿Algunos ítems rescatables de los que se están hablando? Gauffín resaltó, entre otros, que se incorporaría el derecho del acceso a la información pública municipal para transparentas las gestiones, la designación de los miembros del Tribunal de Cuentas y de Faltas, el tema ambiental o la incorporación de los derechos y deberes de los ciudadanos de Salta.