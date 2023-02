Caso Fernando Báez Sosa: ¿qué falló para que 8 chicos actúen de esa manera?

“Fernando podría haber sido nuestro hijo y los otros chicos también”, así empezó un interesante posteo en Instagram la psicóloga salteña María de los Ángeles Fernández, quien hizo un profundo análisis de la conducta de los 8 jóvenes condenados, 5 a cadena perpetua y 3 a 15 años de prisión, por el brutal asesinado.

En diálogo con InformateSalta, María de los Ángeles contó que ella es asesora familiar vincular y trabaja con niños y adolescentes, tratando temas principalmente vinculados a la crianza, los vínculos, la violencia y el aprendizaje emocional.

“Yo acá estaba esperando el veredicto y escuchaba que había que festejar, que si se ganaba, como un Boca – River, me movilizó ver y decir que está pasando que lo estamos entendiendo como algo tan reduccionista y no estamos mirando para adentro a la familia, que esa es la invitación que le haría como psicóloga”, dijo.

Su experiencia le permite pensar que es casi imposible que los 8 atacantes tengan psicopatía, que pueden ser hijos de cualquiera de nosotros, que hay familias detrás de ellos y seguro algo se hizo mal para que se llegue a una escalada de violencia en la que no se reconoció que Fernando era una persona que estaba tirada en el piso y lo mataron a patadas.

“Desde mi humilde saber, poder decir hagamos algo de prevención, reaccionemos, pensemos en los chicos, en que somos los ejemplos, que están viendo. Hay una pregunta que siempre le hago a los papás la primera vez que traen a los niños y es cómo los calman y se quedan callados, normalmente no me lo pueden contestar y parece algo muy simple, pero es muy profundo. Si los papás no pueden calmar a un nene chiquito, significa que no lo conocen y que no les están enseñando a reconocer los afectos, a saber que por ahí sienten frustración, enojo y que eso de alguna forma positiva se pueda responder, con un mimo, con un masaje, con una respiración, con un cuento, con lo que fuera según la edad de la criatura”, expresó.

La violencia socialmente aceptada

En este sentido, cuestionó que siempre se repudia hechos tan horrorosos como el que lamentablemente ocurrió, pero no se piensa en las violencias de todos los días, y sobre todo, las violencias socialmente aceptadas.

“Yo no tengo sentido del humor para ningún tipo de violencia, por ejemplo, una recibida y que le pegan o le cortan la ropa al que se recibió, no me parece divertido, me parece una muestra violenta, no entiendo porque hay que festejar así. O una despedida de soltero, que lo dejan borracho, atado, que se muere de frío y después tiene una neumonía. Me parece que es replantear las pequeñas violencias, desde los papas, desde lo verbal hasta las violencias físicas”, manifestó.

Asimismo, indicó que está moda hablar de empatía sin conocer realmente su significado. “La tenemos que entender como un segundo paso en la educación, en donde primero el niño tiene que reconocer que el otro es una persona valiosa y eso lo aprende el chico, aprendiendo que él es otro valioso. Empatía es ponerse en los zapatos del otro, es ponerse en el lugar del otro, para eso tengo que saber que el otro es tan valioso como yo”, señaló.

Además, aseguró que los trastornos de conductas no son autoresolutivos y necesitan de un adulto que los resuelva desde la educación, los valores y la firmenza. “Cuantas veces vos tenes que ver a un chico llegar con sangre y no te sentás al día siguiente como papá a decirle que está pasando. Todos nos enojamos pero no esto grupal de agarrar entre 8 a un chico que está tirado en el piso, ni siquiera que esté activo peleando. Pero también eso se enseña. No nos podemos hacer los distraídos como papás. Por eso la mirada, yo siempre hablo mucho de la mirada de los padres y de la responsabilidad de anticiparse a los problemas en los chicos, y si no lo estás mirando, difícilmente lo vas a estar cuidando”.

Sensaciones de la condena

Consultada sobre qué sintió cuando escuchó el veredicto, detalló que se puso muy triste y se le caían las lágrimas. “Lo primero que sentí es son 9 chicos que perdió la sociedad, que no van a estar más sanos en esta sociedad. Algo pasó muy serio para que estos chicos maten a Fernando y se merecen y serán responsables y no me quiero meter en la condena, seguramente tienen que ir a la cárcel. A mí me da mucha tristeza porque somos nosotros, es nuestra sociedad, por eso insisto en que no caigamos en que son 8 psicópatas, no, son nuestros hijos, nuestros adolescentes, es la sociedad que estamos viviendo nosotros. En algo nos debemos estar equivocando y no podemos mirar para otro lado, tenemos que ser responsable e interpelarnos en decir que hacemos con esto”, concluyó.