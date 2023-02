Camila Spears: "Su caso permite hablar de la violencia a personas travestis y trans"

El 1 de febrero Camila Spears cayó desde unas escaleras ubicadas en el interior del edificio en el que convivía con su pareja, un hombre de 34 años. Tras el confuso hecho, Camila fue trasladada al hospital San Bernardo donde permanece con respirador artificial y con leve mejoría.

Sobre el hecho Pía Ceballos, del Observatorio de Violencia contra la Mujer indicó que este caso permite hacer foco en la problemática de la comunidad: "Creo que esta situación lleva a que socialmente podamos hablar sobre la violencia que las personas travestis y trans, la violencia de género en los cuerpos disidentes pro también sobre la violencia de género a nuestra comunidad y particularmente los intentos de transfemicidios y travesticidios".

Recordó el caso de la activista Diana Sacayán, quien consiguió la Ley de Cupo Laboral en la provincia de Buenos Aires fue asesinada brutalmente. "A partir de este juicio se reconoce el travesticidio como la cadena estructural de violencia hacia las personas travestis y trans y como producto final la muerte", consideró.

Volviendo al caso de Camila Spears, insistió: "Me parece importante que esta situación tan terrible que ha sucedido con la compañera Camila nos permita ver en nuestra comunidad y sociedad sobre esta situación y que se generen campañas de sensibilización, dispositivos con abordajes integral sobre las violencias de géneros a las travestis".

Señales de cambio

Para Pía, leyes como el Matrimonio Igualitario en 2010 permitieron una bisagra diferente en la sociedad para hablar sobre los temas LGBTQ+, sobre la violencia, sobre los derechos y en 2012 con la Ley de Identidad de Género permitió "que no solo nuestra comunidad sean reconocida en el nombre propio sino también hablar de los accesos a los derechos básicos, entonces este marco permite hablar no solo de las condiciones sino poder proyectar políticas públicas".

Lamentó que en Salta aún no se adhiera a la Ley de Cupo Laboral Trans que lleva en año, además insistió en el hecho de que aún no hay políticas de empleabilidad o de trabajo que busquen la inclusión de las personas trans tanto en el sector público como en el privado, esto es un desafió para las políticas y los dirigentes. "No podemos volver atrás, debemos seguir avanzando en horizontes de Derechos", concluyó por VideoTar.